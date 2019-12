Viktor But předpověděl USA majdan a novou občanskou válku

V roce 2020, po prezidentských volbách, může v USA vzniknout vlastní majdan, protože v samotné Americe již začali používat nástroje barevných revolucí, řekl v rozhovoru pro Sputnik ruský podnikatel Viktor But, který si odpykává 25 let vězení v USA.

Zpravodaj agentury, který se s Butem mnoho let znal, ho navštívil ve federální věznici Marion v státě Illinois.

„Stoupenci Demokratické strany, kteří podnikají propagační akce proti Trumpovi, neberou do úvahy jeden velmi silný vedlejší účinek: to, co dnes dělají demokraté s pomocí hlavních amerických médií, především různých federálních televizí, přímo podkopává prestiž prezidentské moci,“ řekl But.

„Jejich aktivity, jejich propaganda v takovém rozsahu a takovými prostředky prakticky ničí důvěru vůči prezidentskému postu. A když demokraté v příštích volbách zvítězí, o čemž ale pochybuji, mohou získat nikoli Bílý dům, ale trosky Bílého domu,“ dodal.

But připomněl, že ministerstvo zahraničí a tajné služby USA nacvičily za posledních 20 let technologii barevné revoluce: v první etapě podpora nevládních organizací a granty „novinářům“, ceny a cesty na semináře, „občanská společnost“, „boj s korupcí“, apod. Podle jeho mínění je to již standardní souprava „barevných nástrojů“.

„Dál jde vše podle scénáře: volby – protesty – Ministerstvo zahraničí jako zprostředkovatel, který údajně poskytuje záruky bývalé vládě,“ pokračoval But. „Zdá se mi, že dnes přichází nová fáze: všechny tyto technologie začínají používat v samotných USA. Je to stále zjevnější, zvlášť dnes, po projednání impeachmentu. Takže je to takový pozdrav Americe z majdanu: virus majdanu již pronikl a je v inkubačním stadiu,“ řekl.

Po téměř zaručeném Trumpově vítězství ve volbách 2020 uspořádají demokraté „majdan“ rukama veřejných organizací, „okupací“ některých městských čtvrtí anebo i celých měst, míní But.

„V tomto okamžiku dosáhne démonizace prezidenta potřebné koncentrace, přijdou obvinění z korupce, podkopání důvěry k soudnímu systému (tady to nebude moc obtížné na rozdíl od Ukrajiny) … A dál podle scénáře,“ řekl But.

Dnes podle jeho názoru není hlavním nepřítelem Ameriky ani Rusko, ani Čína, ale samotná Amerika „s její smečkou zdivočelých tajných služeb, u kterých není jasné, komu se podřizují a komu slouží“. „A hotových odstřelovačů pro Nebeskou washingtonskou stovku je v Americe jako máku…,“ řekl But. „Bude škoda, když se to stane, a Trumpův program nebude do konce ztělesněn. Má dobré nápady…,“ domnívá se But.

Hrozba občanské války

V důsledku konfrontace stoupenců a odpůrců prezidenta Trumpa může v USA vypuknout nová občanská válka, na kterou je dobře připravena „domobrana“ organizovaná v mnoha amerických státech, řekl v rozhovoru ruský podnikatel.

„Zdá se mi, že rozpory mezi stoupenci a odpůrci Trumpa dosáhly dnes takového stupně, že to v USA může způsobit novou občanskou válku,“ řekl But.

Poznamenal, že v jižním Illinoisu, kde se nachází věznice Marion, a v sousedních státech Missouri, Tennessee, Kentucky, je velmi mnoho Trumpových stoupenců a že mnozí z nich jsou příslušníci místních oddílů „domobrany“, jež se zakládají naprosto legálně v souladu s Druhým dodatkem Ústavy USA.

„Tento dodatek se netýká jenom práva na vlastnění a nošení zbraně, ale také práva občanů na samostatnou ozbrojenou obranu svých rodin, majetku a Ústavy,“ vysvětlil But.

„Tady, v Marionu, mají spoustu mladých lidí z místních farmářských rodin, mnozí sloužili v armádě, mnozí mají od dětství zkušenosti se zbraněmi, pravidelně chodí na lov. A všichni jsou členové místní domobrany,“ sdělil.

Těchto oddílů mají ve všech amerických státech velký počet, je to vážná síla, míní But.

„Vypukne-li v USA občanský konflikt, nebude třeba zakládat žádnou povstaleckou armádu, ta již existuje, stejně jako příslušná ideologie, chybí jenom rozkaz,“ řekl.

Viktor But byl zatčen na žádost USA v Thajsku v roce 2008 v důsledku provokační operace amerických tajných služeb. Byla proti němu vznesena obžaloba ze spiknutí s cílem vraždy občanů USA, vojáků USA, s cílem materiální podpory terorismu a protizákonného obchodu raketami typu země-vzduch.

Ruský občan popírá všechna obvinění. V Thajsku vyhrál dva soudy o extradici v první instanci, ale pak, v etapě apelace, byla usnesení soudů první instance zrušena. But byl deportován do USA, když byl ještě pod jurisdikcí thajské legislativy, což bylo hrubým porušením jak thajských, tak amerických zákonů. V roce 2012 shledal soud v New Yorku ruského občana vinným a vynesl mu minimální rozsudek podle článků, ze kterých byl obviněn: 25 let vězení.