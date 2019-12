Zapojení Slovenska do bojových operací bez schválení parlamentu? Prohlášení Čaputové na summitu NATO, které všem uniklo

Slovenský politik souhlasí s dřívějším tvrzením prezidenta Francie Emmanuela Macrona o mozkové smrti NATO, podporuje francouzského vůdce i v tom, že se podle něj Severoatlantická aliance proměnila na obchodní organizaci. Dále Chmelár poukázal na to, že právě na summitu Macron popřel i slova slovenské prezidentky Čaputové o jednotě cílů a výzev aliance, když zdůraznil, že nelze tvrdit, že se členské státy shodují na budoucích prioritách NATO.

„Mezi spojenci stále existují vážné neshody, a buď to slovenská prezidentka nevidí, nebo (jak dříve přiznala) tématu vůbec nerozumí, nebo nemluví pravdu,“ domnívá se Chmelár a konstatuje, že „Severoatlantická aliance své úkoly nezvládá“.

Neuspokojivý verdikt pro Slovensko

Ale ještě více znepokojující pro Chmelára je to, že za těmito frázemi zanikla jedna z nejdůležitějších informací, která se týká účasti Slovenska v bojových operacích NATO.

„Zuzana Čaputová se vyjádřila, že od roku 2024 poskytnou slovenské ozbrojené síly několik svých nových stíhaček F-16 pro potřeby iniciativy připravenosti NATO. Znamená to, že naše vzdušené síly bude možné do třiceti dnů zapojit do bojových operací Severoatlantické aliance. Bez schválení parlamentem,“ oznámil Chmelár.

Proč to prezidentka řekla? Předseda hnutí Socialisté.sk píše, že Čaputová se nachází „v zajetí svých militantních poradců z dob Kiskovy éry, kteří ji na summit vybavili jediným úkolem: podat hlášení o plnění našich závazků“.

„Je to strašná zpráva o stavu této republiky, když na nic nemáme vlastní názor, jsme pouze statisty přitakávajícími plánům velmocí, nenabízíme žádnou vlastní iniciativu a hlava státu je v jedné ze svých nejdůležitějších pravomocí bezradná,“ vynesl rozsudek Chmelár.

Hvězdné války a noví nepřátelé

Ve svém článku Chmelár poukázal na „agresivní a konfrontační ton“, který zavládl na tomto summitu Severoatlantické aliance. Tyká se to prohlášení vesmíru za „operativní doménu NATO“ a podle politika to znamená oživení programu hvězdných válek.

„A teď si představte, že Spojené státy zaútočí na Írán, ten v sebeobraně sestřelí americký satelit a už jsme podle závěrů summitu ve válce. Jinými slovy, toto rozhodnutí je ukázkou, jak snadné bude z regionálního konfliktu rozpoutat světovou válku - ve které budou umírat i naši chlapci za ropné zájmy Spojených států. Na toto jsme kupovali stíhačky za dvě miliardy?“ ptá se politik.

Chmelár nevítá ani rozšíření počtu nepřátel, který byl na summitu navýšen - za novou hrozbu byla otevřeně prohlášena Čína. A i když prezident Macron prohlásil, že Rusko už není nepřátelem Západu, v závěrečném prohlášení Rusko bylo označeno za údajně agresivní hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost.

„Evropa nepřirozeně, hystericky a zcela zbytečně znepřátelovala mocenská centra v Moskvě či Pekingu. Křičme navzdory propagandistům všech barev: Musíme zacházet s Čínou s takovou, jaká je, ne s takovou, jakou si přejeme. Totéž platí o Rusku. Rusko není naším nepřítelem. Naším nepřítelem je strach a nedostatek informací. Západ se bude cítit mnohem bezpečněji, když bude s Moskvou jednat o odzbrojení, nikoliv ji posílat výhrůžky a pětinásobně zvyšovat počet svých jednotek na hranicích s Ruskem,“ píše Chmelár.

Nedohnat Západ ve vzdělání a životní úrovni, ale ve zbrojení?

Dále politik ve svém komentáři zpochybňuje částky, které členské státy NATO přidělí na vojenské výdaje.

„A i když členské státy NATO již strávily tři čtvrtiny celosvětových vojenských výdajů, a to až do pěti let, tak je zvýší o dalších 400 miliard dolarů, což je absolutně nesmyslná, samoúčelná až šílená částka, která nemá nic společného s obranou, ale jen s militarismem a obchodem se zbraněmi. Nikdo nedokáže racionálně odpovědět na jednoduchou otázku, na co potřebujeme tolik zbrojit,“ uvedl Chmelár.

Politik poukazuje na to, že „neexistuje žádný právní závazek, že musíme utratit 2 procenta HDP na armádu, pouze politický slib, který nemá nikdo odvahu změnit“.

„Malé Slovensko se svými obrovskými problémy s podfinancovaným zdravotnictvím a školstvím neustále zvyšuje zbrojení, dnes vynakládá na obranu 1,74 procenta HDP a pionýrsky slibuje, že do pěti let zvýší armádní výdaje na 2 procenta HDP (a to ještě nemluvím o svévolné iniciativě premiéra Pellegriniho, který v návalu emocí z návštěvy v Bílém domě přislíbil americkému prezidentovi, že tento cíl dosáhneme o dva roky dříve, od čeho se potichu upustilo),“ oznámil politik a dodal, že „nesrovnatelně bohatší a větší Německo avizovalo, že do roku 2024 zvedne vojenský rozpočet na 1,5 procent HDP a 2 procent dosáhne maximálně za deset let.“

Na konci svého článku Chmelár vyzval k veřejné diskusi o efektivnější, levnější a spolehlivější formě obrany a shrnul celou věc slovy „NATO je prožitek, NATO je nebezpečí, NATO je válka“.