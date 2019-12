Americký skafandr znovu „proděravěl“ ve volném vesmíru

Ve skafandru americké výroby, který měl na sobě při výstupu do volného vesmíru dne 2. prosince astronaut Evropské vesmírné agentury Ital Luca Parmitano, byla nalezena tekutina. Sputniku to oznámil oficiální mluvčí NASA.

„Menší množství tekutiny (vizuálně asi deset mililitrů) bylo nalezeno v menší části v místě, kde se spojuje systém vodního chlazení a ventilace, ve skafandru Lucy Parmitana,“ řekl spolubesedník agentury.

Podotkl, že jde nejspíše o to, že skafandr netěsní, přičemž na jiných místech nebyla žádná voda ani vlhkost nalezena. Mluvčí NASA ujistil, že tento vadný prvek bude pravděpodobně možné vyměnit za jiýn, který je již na palubě Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Tento incident by tak neměl nijak ovlivnit další výstupy do volného prostoru z amerického segmentu ISS.

Nejedná se o první problém s americkým skafandrem

NASA již dříve Sputniku oznámila, že v průběhu předchozího výstupu do vesmíru, který proběhl dne 15. listopadu, došlo k analogickému incidentu – menší množství vody bylo nalezeno v pravé botě skafandru amerického astronauta Andrewa R. Morgana.

Morgan pracoval spolu s astronautem Evropské vesmírné agentury Italem Lucou Parmitanem na Mezinárodní vesmírné stanici 15. listopadu. Strávili ve volném prostoru celkem 6 hodin 32 minut. Za tuto dobu odmontovali ze spektrometru AMS ochranný panel. Bylo to nutné, aby v průběhu příštích výstupů bylo možné přístroj opravit.

Spektrometr AMS byl dopraven na stanici v roce 2011. NASA oznámila, že tři ze čtyř pump chladicího systému se porouchaly. Aby je opravili, plánují Parmitano a Morgan ještě tři výstupy do vesmíru

Uvádí se, že ji při výstupu do volného prostoru v průběhu prvního letu Parmitana na ISS, který se konal v roce 2013, došlo k podobné události. Tehdy ale skafandr netěsnil mnohem více. Jeho společný výstup s americkým astronautem Christopherem Cassidym měl být dokonce předčasně ukončen. Zhruba hodinu po zahájení práce mimo palubu Parmitano oznámil, že mu ze zadní části jeho přilby přitéká voda. V okamžiku, kdy se vrátili astronauti na stanici, bylo v jeho přilbě asi 2,5 litru vody. Komise NASA později zjistila, že kvůli ucpání čerpadla chladícího okruhu začala voda téci ventilačním otvorem.