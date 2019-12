Německý deník vysvětlil důležitost vstupu Ruska do NATO

Vstup Ruska do NATO by mohl změnit Alianci na transatlantickou bezpečnostní organizaci od Vladivostoku až po Lisabon. Rovněž by mohl vytvořit perspektivu nových jednání o jaderném odzbrojení a zahájit tripartitní dialog mezi Washingtonem, Moskvou a Pekingem. Takový názor uvedl německý deník Handelsblatt.