Agresivní žralok tygří způsobil paniku na Havaji: 57letému muži se jen zázrakem podařilo uniknout. Foto. Video

Od pondělí 2. prosince jsou pláže na ostrově Maui uzavřeny. Stalo se tak poté, co třímetrový žralok tygří pokousal muže při paddleboardingu. Podle informací se žralok na 57letého muže vrhl a vyvrhl jej do oceánu. Takové informace se uvádí ve zprávě havajského Ústavu půdy a přírodních zdrojů, která byla zveřejněna na sociálních sítích.

Larry Oberto se poté, co spatřil žraloka, otočil, aby se vrátil ke břehu. Žralok byl však rychlejší a zakousl se do zadní část jeho nafukovacího paddleboardu. Ta se okamžitě vyfoukla, informuje Havaj News Now.

„Nejdřív jsem netušil, že ho napadl žralok,“ prozradil paddleboardista AJ Gaston portálu Havaj News Now. „Pak jsem ho viděl, jak spadl do vody a pomyslel si: „Člověče, to je blbost, vždyť je tam žralok“,“ dodal.

Gaston vytáhl Oberta na svůj vlastní paddleboard a společně zamířili ke břehu. Žralok tygří ale „jednal velmi agresivně“ a pronásledoval je, uvedl Honolulu Star-Advertiser.

K útoku došlo asi 180 metrů od pobřeží, podle Maui Now. Nikdo při něm naštěstí nebyl zraněn.

Havajský Ústav půdy a přírodních zdrojů na svém profilu na Facebooku sdílel fotografie, na kterých je vidět poškozený paddleboard se stopami ostrých zubů.

Důstojníci z Divize ochrany a vymáhání zdrojů byli o incidentu informováni kolem 10.15 hod a zavedli standardní protokoly ohledně žraloků. To znamená, že v oblasti ve vzdálenosti jedné míle od incidentu, a to v každém směru, bude vyvěšena cedule s varovnými signály, aby návštěvníci pláže věděli, že je v okolí žralok.

Žraloci na Havaji a případy útoků na lidi

V havajských vodách se nachází asi 40 druhů žraloků, a to od žraloků trpasličích až po žraloky velrybí, uvádí zpráva Ústava půdy a přírodních zdrojů.

Žralok lagunový, žralok písečný, kladivoun bronzový a občas i žralok tygří představují druhy, které se nejčastěji vyskytují v blízkosti pobřeží, uvádí Ústav. Žraloci tygří jsou považováni za nejnebezpečnější žraloky, kteří jsou běžně pozorováni na Havaji.

V říjnu svědci objevili roztrhané oblečení chybějícího potápěče z Havaje, což naznačuje smrtelný útok žraloka, prohlásila McClatchy news group.

Jen měsíc před tím potápěči na žraločím turné u Oahu informovali o lehkém zranění. Stalo se tak poté, co se dostali do „neskutečného“ šílenství žraločího krmení, informuje McClatchy news group.

A v květnu při útoku žraloka zahynul 65letý lékař v důchodu z Granite Bay v Kalifornii. Šel si naposledy na své dovolené zaplavat, hlásil Sacramento Bee. Byl to první smrtelný útok žraloka na Havaji od roku 2015.