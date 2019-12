Lékař varoval před nebezpečím vousů v zimě

Muži, kteří rádi nosí dlouhé vousy nebo si nechávají narůst knír, by o svou pýchu měli v období chřipky a virových onemocnění projevit buď zvláštní péči, anebo by se měli oholit. V rozhovoru pro Agenturu městských zpráv Moskva to řekl Andrej Ťaželnikov, hlavní odborník moskevského resortu zdravotnictví pro primární péči o zdraví dospělých.