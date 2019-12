Proč Írán tajně přesunuje rakety do Iráku? Názor

The New York Times píše, že se rakety nacházejí na územích, která kontrolují šíitští ozbrojenci v blízkosti íránské hranice, a že tito ozbrojenci pomáhají udržovat v tajnosti skladiště s raketami.

Televizní stanice CNN s odvoláním na zdroje ze zmíněných rezortů oznámila, že američtí rozvědčíci a vojáci zaznamenali přemístění balistických raket krátkého doletu z Íránu do Iráku.

Televizní stanice podotýká, že znepokojení USA vyvolává skutečnost, že rakety teď mohou být přesunuty do oblastí, kde je mohou využít Íránem podporovaní ozbrojenci proti americkým vojskům.

V souvislosti s tím zdroj oznámil, že v minulém měsíci zaktivizovali tito ozbrojenci své útoky na pozice amerických vojsk v Iráku za použití větších raket než dříve.

CNN zároveň připomíná, že vysoce postavení američtí vojenští úředníci nedávno prohlásili, že nevěří, že teheránský režim může rozpoutat válku proti USA. Do jaké míry může tato informace odpovídat skutečnosti? Jsou tyto zprávy odůvodněné? Jak ovlivní už tak složitou situaci v Iráku?

Zprávy amerických médií

Aleddin Boroujerdi, poslanec parlamentu a bývalý předseda Komise pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Islámského poradního shromáždění (parlamentu) Íránské islámské republiky, v interview pro Sputnik vyvrátil zprávy amerických médií o dodávkách íránských zbraní do Iráku.

„Podobné zprávy, které zveřejňují (média) v USA, jsou od základu lživé. Cílem podobných publikací je (prosazování) strategie pod názvem ‚íránofobie’ v mediálním prostoru. S ohledem na to, že Irák má značný vojenský arzenál, není nutno dodávat zbraně (rakety středního doletu) z Íránu,“ uvedl.

Když komentoval v interview pro Sputnik tvrzení NYT o tom, že Írán prý těží z nepokojů a protestních akcí v Iráku, Boroujerdi řekl:

„Írán se nesnaží vytvořit skladiště svých zbraní v Iráku. Tato tvrzení jsou dvojnásobnou lží, protože hlavní příčinou krize a nepokojů v Iráku jsou USA a jejich evropští a regionální spojenci včetně Saúdské Arábie, Velké Británie a ‚sionistického režimu’ (Izraele, pozn. red.). My (v Íránu) se neustále snažíme o obnovení bezpečnosti, klidu a stability v Iráku.

A USA vytvořily pomocí obrovských investic nebezpečnou rozsáhlou teroristickou organizaci IS* a způsobily tím krizi v Iráku. Právě Američané poskytovali podporu IS, pomáhali mj. teroristům z této skupiny v Sýrii, přesunovali je do izraelských vojenských nemocnic a odváželi pohlaváry gangů ve vrtulnících z věznice ve městě Hasaka.

Právě Američané jsou hlavní příčinou toho, že v regionu, mj. v Iráku, chybí bezpečnost a naše politika je zaměřena na zachování míru a bezpečnosti v této zemi, protože to napomůže zachování míru a bezpečnosti také v Íránské islámské republice.

Všechna tato lživá prohlášení (amerických médií) jsou nutná pro doplnění ‚zásob’ chaosu a nepokojů v regionu. Vyložená lež zní z USA tak často, že si toho už prostě nevšímáme. I ten Trump učiní ráno jedno prohlášení a odpoledne ho sám vyvrátí. Z toho vyvozujeme, že zprávy v médiích ani prohlášení (státních mluvčích) v USA nejsou pravdivé.“

Obvinění jsou bluf

Seyed Hadi Afghahi, íránský politolog a odborník na země Blízkého východu, bývalý diplomat na íránském velvyslanectví v Bejrútu, v rozhovoru pro Sputnik podotkl, že podobná obvinění na adresu Íránu ze strany amerických médií jsou bluf, a neměla by zůstat nepotrestaná.

„Za prvé se mají tato prohlášení vyšetřovat kompetentními a nezaujatými mezinárodními institucemi, jako jsou Rada bezpečnost OSN a vyšetřovací skupina. USA předkládají Íránu lživá obvinění.

Když například explodovaly v přístavu Fudžajra ropné tankery SAE, Američané ihned prohlásili, že je to dílem Íránu, ale nemohli to dokázat. Dokonce samy SAE prohlásily, že nevědí, kdo nebo která země tyto lodě napadla.

Když byl japonský tanker s ropou napaden v době návštěvy premiéra Japonska v tomto regionu, pan Pompeo spěšně prohlásil, že jsou to pikle Íránu, nic ale nebylo dokázáno. Kdy bezpilotní letouny zaútočily na ropné objekty saúdské společnosti Aramco a způsobily saúdskému exportu ropy škody ve výši 50 procent, Trump, Mike Pompeo a Brian Hook uvalili ihned odpovědnost za tyto útoky na Írán. Nehledě na to, že Guterres (generální tajemník OSN) nařídil vyšetřování. Dva měsíce po incidentu žádné detaily ani důkazy podílu Íránu na těchto útocích nebyly zveřejněny. Teď je na řadě lež o íránských raketách," uvedl.

Afghahi podotýká, že tyto zprávy jsou lživé už jen proto, že pro likvidaci jakýchsi amerických cílů nemusí Írán přesunovat své zbraně do jiné země. Odborník zdůrazňuje, že Írán je soběstačný a je schopen odrazit americké útoky z vlastního území:

„Bude-li Írán chtít zničit nějaké americké objekty v regionu (USA mají na Blízkém východě 48 základen), má k tomu rakety krátkého, středního a dlouhého doletu (až 2000 km). Není nutno tyto rakety odvážet nikam jinam.

Kromě toho Írán nikdy nezaútočí jako první. Jak ukazují dějiny, jako první útočí vždy USA. Vzpomeňte si na příběh s obrovským americkým bezpilotním letounem Global Hawk: vtrhl do íránského vzdušného prostoru u Bandar Abbásu, a Írán ho sestřelil. USA tuto skutečnost popíraly a Írán s hrdostí ukázal veřejnosti úlomky sestřeleného dronu, které byly vytaženy z íránských teritoriálních vod. Írán zveřejnil také přesné souřadnice místa, kde byl americký bezpilotní letoun sestřelen.

USA už dlouho vedou psychologickou válku proti Íránu. Výrazným příkladem toho je organizování nepokojů, které byly potlačeny v průběhu 48 hodin. USA (svými publikacemi) kují pikle, aby získaly veřejné mínění pro schválení omezené vojenské operace proti Íránu. Íránská islámská republika v případě psychologické nebo reálné války ze strany USA bude reagovat recipročně“.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku