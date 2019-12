Čína protestuje proti USA kvůli zasahování do vnitřních záležitostí

Jang Ťie-čch, člen politického předsednictva ústředního výboru čínské komunistické strany, během telefonického rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Mikem Pomeem vyjádřil silný protest vůči Spojeným státům ohledně jejich „hrubého zasahování“ do záležitostí Hongkongu a autonomní oblasti Sin-ťiang. Informovala o tom čínská centrální televize.

„Návrh zákona s názvem O lidských právech a demokracii v Hongkongu se stal zákonem, Sněmovna reprezentantů Kongresu USA schválila návrh zákona s názvem O právech Ujgurů 2019. Američtí úředníci opakovaně zkreslují fakta, zaútočili na politický systém a vnitřní politiku Číny. Jedná se o hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny, hrubé porušení mezinárodního práva a základních principů mezinárodních vztahů. Vyjadřujeme silný protest a důrazně to odsuzujeme,“ cituje slova Jang Ťie-čch televizní kanál.

Zdůraznil, že čínská strana bude i nadále rozhodně prosazovat státní suverenitu, jakož i bezpečnostní a rozvojové zájmy.

„Čínská strana naléhavě žádá Spojené státy, aby situaci jasně vyhodnotily, napravily chyby a okamžitě přestaly pomlouvat Čínu a přestaly zasahovat do čínské vnitřní politiky,“ řekl Jang Ťie-čch.

Trump a zákon o ochraně lidských práv a demokracie

Na konci listopadu podepsal americký prezident Donald Trump zákon o ochraně lidských práv a demokracie v Hongkongu. Kromě toho podepsal i zákon o zákazu dodávek do tohoto speciálního administrativního regionu ČLR jisté policejní výzbroje.

Jak se nechal slyšet Trump, zákony podepsal z respektu vůči prezidentovi Si (Ťin-pchingovi), Číně a lidu Hongkongu. Dodal, že tak činí v naději, že lídři a zástupci Číny a Honkongu budou schopni v klidu urovnat své rozpory, což bude mít dle jeho slov trvalý mír a prosperitu pro všechny.

Uvádí se, že daná novela upravuje předchozí zákon o politice USA vůči Hongkongu z roku 1992 a stanoví každoroční úpravu obchodních vztahů s Hongkongem v závislosti na příslušné míře jeho samosprávy a také sankce proti osobám, které nesou vinu za porušení lidských práv v Hongkongu.

Protiopatření z čínské strany

Z Číny přišla odpověď – čínské ministerstvo si předvolalo amerického velvyslance a Spojeným státům pohrozilo protiopatřeními. Nové zákony označilo za „nezastřené hegemonistické chování“ a vážný zásah do vnitřních záležitostí země.

Co se týče ruského ministerstva zahraničí, to ze své strany rozhodně odsoudilo schválení této novely zákona americkým Kongresem a označilo ho za hrubý zásah do vnitřních záležitostí Číny.