Pomoc odevšad: Mezinárodní měnový fond a Pentagon oznámily, jak budou Ukrajinu tahat nahoru

„Těší mne, že zaměstnanci MMF dosáhli dohody s vládou (Ukrajiny) o politice, jež vytvoří základ nové tříleté dohody o úvěru ve výši 4 miliardy jednotek speciálních práv čerpání ( 5,5 miliardy dolarů, pozn. red.). Tato dohoda má být schválena vedením MMF a ředitelskou radou,“ praví se v prohlášení Georievové.

„Dohodli jsme se s prezidentem (Zelenským), že ekonomický úspěch Ukrajiny závisí na posílení právního státu, zdokonalení soudnictví a omezení úlohy zvláštních zájmů v ekonomice. Shodli jsme se rovněž na tom, že velký význam má chránit zisky dosažené v očištění bankovního systému a uhradit velké ztráty daňovým poplatníkům kvůli bankovním sankcím,“ prohlásila Georgievová.

Podmínka vojenské pomoci

Šéf Pentagonu Mark Esper uvedl hlavní podmínku poskytnutí vojenské pomoci Ukrajině.

Podle jeho slov budou peníze vyčleněny, když bude na Ukrajině pokračovat boj s korupcí.

„Ministerstvo to minule podpořilo. Domnívám se, že to podpoříme (pozn. poskytnutí pomoci Ukrajině) také příště. (..) Měli bychom ale vždy kontrolovat, jak se s touto pomocí vynakládá, a jestli pokračuje boj s korupcí,“ prohlásil ministr v projevu, který pronesl v Kalifornii.

Esper připomněl, že Bílý dům hodlá poskytnout Ukrajině 250 milionů dolarů na pomoc v oblasti bezpečnosti.

Republikánský kongresman Andy Harris předtím prohlásil, že USA hodlají poskytovat Kyjevu stálou vojenskou pomoc.

Co Evropská unie?

Na začátku záři jsme psali o tom, že EU vyčlenila Ukrajině během pěti let největší balík různých podpor za celé své dějiny. Prohlásila to tehdější hlava evropské diplomacie Federica Mogheriniová.

„Konflikt na Ukrajině není ještě ukončen, ale za těchto pět let urazila Ukrajina velký kus cesty. Dnes je to stabilnější země než před pěti lety. Naše práce s Ukrajinou má silnou složku v bezpečnostní sféře, ale investujeme také do lidského rozvoje země, do infrastruktury, vytvoření pracovních míst…,“ prohlásila v projevu v Bruselu.

Podle jejích slov „jsme Ukrajině dohromady poskytli největší balík podpor v dějinách EU“. Mogheriniová má za to, že se v mnohém díky tomu této zemi podařilo kráčet vpřed a snažit se „překonat krizi na novém základě“.