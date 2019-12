Íránská taktika? Severní Korea prohlásila, že jednání o denuklearizaci s USA jsou zbytečná

Podle severokorejského diplomata je „zdlouhavý a věcný dialog“, o který usilují USA, „trik na ušetření času“ pro vnitřní politický proces v souvislosti se znovuzvolením Trumpa v roce 2020.

„Nepotřebujeme dlouhá jednání s USA a denuklearizace již není na programu,“ řekl Kim.

Trump ještě přemýšlí

Americký prezident Donald Trump učinil před sobotním odletem na Floridu prohlášení, že se podívá na aktivity Severní Koreje. Podle jeho názoru chce vůdce KLDR Kim Čong-un uzavřít dohodu s USA a nezasahovat do prezidentských voleb 2020.

„Podíváme se na Severní Koreu. Moc bych se divil, kdyby KLDR jednala nepřátelsky,“ řekl Trump novinářům. „Ví, že mne čekají volby. Nemyslím, že do toho chce zasahovat, ale uvidíme… Myslím, že by chtěl, aby se něco stalo. Vztahy máme velmi dobré, ale víte, že existuje jistá nepřízeň, o tom nejsou žádné pochybnosti,“ dodal prezident.

Napětí mezi státy se vyhrotilo před termínem, který stanovila Severní Korea na konec roku. Pchjongjang vyzval předtím USA ke zmírnění postoje v otázce jednostranné denuklearizace Pchjongjangu a také požádal o zrušení sankcí.

KLDR volí "íránskou variantu"?

Předseda mezinárodního výboru ruské Rady federace Konstantin Kosačev okomentoval neúspěch jednání severokorejské vlády s USA. Podle jeho mínění volí KLDR „íránskou“ variantu zvýšení potenciálu za účelem sebeobrany.

„Ze Severní Koreje informují, že denuklearizace již není předmětem jednání s USA. Není to samozřejmě ten nejlepší signál, poněvadž právě téma jaderného odzbrojení je nejdůležitější nejen v dvoustranném, ale v regionálním a celosvětovém rozsahu,“ řekl Kosačev.

Pchjongjang současně oznámil nové zkoušky vojenské techniky, která „dokáže ovlivnit div ne celou strategickou situaci,“ připomněl.

„Zdá se, že si KLDR zvolila ‚íránskou‘ taktiku při jednání s těmi, kteří od ní očekávají kroky v odzbrojení: vytyčit podmínky, nejednat kvůli samotným jednáním, protože samotný fakt jednání může být použit jejich protějšky za účelem PR a za účelem pozastavení výzkumů nových vojenských technologií v KLDR. A přitom v této činnosti pokračovat, čímž přinutí druhou stranu k jistým činům,“ poznamenal senátor.

Připomněl rovněž prohlášení severokorejského diplomata, že „zdlouhavý a věcný dialog“, o který usilují USA, je podle mínění KLDR „trik za účelem šetření času“ kvůli vnitřnímu politickému procesu souvisejícímu se znovuzvolením nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa v roce 2020.

„Odpovídá to do jisté míry skutečnosti, avšak není to stejně důvod pro úplné stažení denuklearizace z pořadu jednání. Naopak, Trumpova závislost na úspěchu v různých sférách by se dala využít pro dosažení kompromisu také v dané oblasti. Avšak zdá se, že v Pchjongjangu prostě této možnosti nevěří. Škoda,“ řekl Kosačev na závěr.