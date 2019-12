WADA zbavila Rusko práva účasti na olympijských hrách a mistrovstvích světa

Výkonný výbor Světové antidopingové agentury (WADA) přijal doporučení výboru pro dodržování předpisů zbavit Rusko jeho práva účastnit se významných mezinárodních sportovních akcí po dobu čtyř let, včetně olympijských her a mistrovství světa. Oznámila to tisková služba WADA.