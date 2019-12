Ankara stále ještě doufá, že od USA získá stíhačky, prohlásil turecký ministr obrany

„V dané etapě je předčasné mluvit o tom, že hodláme koupit ruské stíhačky. Je třeba počkat, podívat se, jak se budou vyvíjet události. Turecko je nezávislý stát a udělá to, co bude považovat za nutné. Když se USA zřeknou svých závazků ohledně dodávek F-35, můžeme najít jiné dodavatele. Ve světě vyrábějí hodně letadel, není problém najít jinou variantu. Chceme ale spolupracovat s USA, protože jsou to naši partneři,“ řekl Akar v přenosu televize NTV.

Dodal, že Ankara nejednou vysvětlila situaci svým americkým partnerům a prezident USA Donald Trump přiznal, že má pravdu.

„Trump také říkal svým kolegům: ‚Zaplatili (Turecko), ale nedáváte jim letadla, co je to za logiku?‘ Nejsme klienti, ale partneři tohoto programu. Zaplatili jsme tranši, splnili jsme všechny podmínky. Kódovací systém F-35 nikomu předat nehodláme, pro nás je to také důležité. Navrhli jsme sestavení komise a Trump to podpořil,“ dodal turecký ministr.

Turecký prezident Tayyip Erdogan navštívil na začátku září leteckou výstavu MAKS 2019 spolu s prezidentem RF Vladimirem Putinem. Byla zveřejněna zpráva, že projevil zájem o ruské stíhací letouny Su-35 a Su-57, toto téma také projednal s ruským prezidentem. Erdogan prohlásil, že Turecko a Rusko jednají o dodávkách Su-57.

Rozmístění S-400 probíhá podle plánu

Rozmístění systémů protiletecké obrany S-400 koupených v Rusku pokračuje v souladu s plánem, prohlásil turecký ministr obrany.

„Systémy S-400 montujeme, kompletujeme, školíme personál, proces probíhá podle plánu,“ řekl Akar v přenosu televize NTV.

Dodal, že Turecko nemá dostatečný počet protileteckých systémů, proto může koupit od USA Patrioty a také o tom jedná s RF a Francií.

Dodávky moderních ruských systémů protiletecké obrany S-400, které způsobily krizi ve vztazích Turecka s USA, byly zahájeny v polovině července. Podle tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana mají být S-400 plně uvedeny do pohotovosti v dubnu 2020. Washington požádal, aby tato koupě byla zrušena, a nabídl místo toho vlastní systémy Patriot, přičemž pohrozil odložením nebo zrušením prodeje Turecku moderních stíhaček F-35 a také zavedením sankcí podle CAATSA (zákon o čelení nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí). Ankara ale na ústupky nepřistoupila.