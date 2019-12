Profesor: Proč Spojené státy rozkazují Světové bance?

Americký prezident Donald Trump kritizoval rozhodnutí Světové banky, která chce Číně půjčovat více peněz, a prohlásil, že musí přestat poskytovat půjčky poté, co mezinárodní finanční instituce schválila nový plán pomoci Číně v rozmezí 1 000 000 000 až 1 500 000 000 dolarů ročně v půjčkách s nízkým úrokem do června 2025.

Trump vyjádřil svou frustraci na Twitteru: „Proč Světová banka půjčuje peníze Číně? Je to možné? Čína má spoustu peněz, jestli ne, tak si je vyrobí. Nechte toho!" napsal v pátek americký vůdce na svém Twitteru.

USA se domnívají, že Čína má dostatek peněz a je schopná půjčovat ostatním zemím v hotovosti, například v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky.

Podle plánu se však půjčky mají postupně snižovat. Světová banka půjčila Číně v posledních pěti letech průměrně 1 800 000 000 dolarů za fiskální rok.

Na povel USA

Ve svém rozhovoru pro Sputnik International profesor financí a ekonomie na univerzitě v Durhamu Kevin Dowd s ohledem na finanční instituci kritizoval politiku Trumpovy administrativy.

„Světová banka půjčí peníze Číně, aby pokročila v žádoucích reformách, například fiskální a měnové reformy, reformy na podporu soukromého sektoru nebo prosazování zdravotních a sociálních služeb. Půjčování peněz Číně je v souladu s politikou Světové banky, že půjčky by měly být postupně ukončeny, neboť země bohatnou. Není žádné odůvodnění, aby USA tak ostře reagovaly,“ zdůraznil vědec.

I když se národohospodář domnívá, že Světová banka už dnes „prožila jakoukoliv užitečnost“, nazval americkou tlakovou kampaň „za nevhodnou“.

„USA jsou největším akcionářem Světové banky a mají tak největší vliv na její politiku. To však Trumpově administrativě zjevně nestačí, ta chce, aby Světová banka zcela zastavila půjčky Číně,“ vysvětlil Dowd.

Co se týče toho, proč se z jeho pohledu Světová banka staví proti Trumpově politice vůči Číně nehledě na to, že USA mají největší kvótu ve svém základním kapitálu, profesor poznamenal: „Líbí se vám Světová banka nebo ne, a nelíbí se mi to, tato organizace má pokračovat v podnikání bez politického vměšování USA.“

Dowd také poukázal na to, že i když je možné, že USA mohou nějakým způsobem ovlivnit rozhodnutí Světové banky kvůli jejímu vlastnictví akcií, nemá právo tyto požadavky učinit:

„Pokud se USA tyto pravidla nelíbí, pak by se měly snažit použít svůj akciový podíl, aby je ovlivňovaly a nečinit takové nároky," zakončil vědec.