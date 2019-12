WADA naúčtuje Rusku téměř pět milionů dolarů za své antidopingové vyšetřování

„Jde asi o částku o něco menší než pět milionů,“ dodal Niggli.

Podle generálního ředitele WADA musí Rusko tyto peníze splatit do momentu, než bude obnoven status Ruské antidopingové agentury (RUSADA), a to znamená do čtyř let ode dne vstoupení rozhodnutí v platnost.

Podle Niggliho by se částka mohla zvýšit. „Pokud budeme přijímat nová opatření, budou též zahrnuta do účtu. Protože jsme přesvědčeni, že bychom neměli platit za práci, abychom určili, kdo nás podváděl,“ dodal šéf agentury.

Poznamenal, že Rusko bude muset v tomto případě uhradit veškeré náklady WADA, dokud nebude obnoven status RUSADA a nebude proveden audit organizace, aby byla potvrzena její nezávislost.

„Konečný účet bude poté vydán, ale Rusko může začít provádět velké platby již teď. Už jsme toho hodně utratili. Ale první účet bude zaslán Rusku po rozhodnutí CAS,“ řekl Niggli.

Jednomyslné rozhodnutí WADA

V pondělí 9. prosince výkonný výbor WADA jednomyslně přijal doporučení nezávislého výboru pro dodržování předpisů a na čtyři roky pozastavil ruským sportovcům účast na mezinárodních soutěžích, včetně olympijských a paralympijských her. Zúčastnit se mohou pouze v případě, že se jim povede prokázat, že antidopingová pravidla nikdy nenarušili. Ale i tak nebudou moci oficiálně reprezentovat svoji zemi, jelikož vztyčení ruské vlajky je také zakázáno.

Ruská strana má 21 dnů, aby se proti rozhodnutí odvolala. Poté by případ posuzovala Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS).

Krátce před zvážením uvalení sankcí proti ruským sportovcům vyzval Výbor atletů Světové antidopingové agentury k úplnému vyloučení z účasti na Olympijských hrách 2020 v Tokiu. Podle 17 sportovců je návrh Mezinárodního olympijského výboru umožnit čistým sportovcům z Ruska soutěžit v Japonsku pod neutrální vlajkou nedostatečným trestem. Výbor pro sportovce se tak připojil k požadavkům antidopingových agentur USA a Velké Británie, které prosazovaly maximální sankce proti Rusku.