Spojené státy poprvé za 25 let přesunou jednotky do Evropy kvůli cvičení

Spojené státy přesunou dočasně 20 000 vojáků do Evropy kvůli účasti v rozsáhlých cvičení Defender Europe 2020 a dalších jiných cvičení. Oznámil to novinářům brigádní generál Sean Bernabe.

„Přesuneme dvacet tisíc amerických vojáků z USA do Evropy a rozdělíme je mezi evropské země, aby se zúčastnili menších cvičení… je to největší přesun amerických vojáků v Evropě za 25 let,“ sdělil během telefonického jednání.

Dodal, že po dokončení cvičení se američtí vojáci vrátí zpět do Spojených států. Ujistil, že návrat sil do Spojených států bude proveden co možná nejrychleji. Rovněž generál, když odpovídal na otázku o propojení těchto cvičení s hrozbou ze strany Ruska, zdůraznil, že cvičení nejsou zaměřeny proti žádné konkrétní zemi, ale jejich cílem je rozvoj interakce a logistiky na různých úrovních a zaměří se na „strategickou připravenost“.

Účast na cvičeních Defender

Americká armáda spolu s vybavením odjede z přístavů čtyř států a dorazí do šesti evropských zemí. Odtud pak budou dopraveni na místo cvičení. Generál uvedl, že posouzení schopnosti evropských spojenců v případě potřeby zabezpečit podobnou logistiku je také jedním z cílů cvičení. Podle Bernabeho se budou snažit co nejvíce snížit dopady na civilní život v zemích, přes které budou vojska projíždět. Z toho důvodu se plánují hlavně noční přesuny.

Přesun techniky přes Atlantik je naplánován již od února. Taková technika jako tanky, obrněná vozidla či dělostřelecké prostředky se přepraví na lodích. S leteckým transportem se počítá podle generála především u spojařské techniky. Uvádí se, že z přístavů se techniky přepraví po železnici, ale v plánu jsou i silniční konvoje přes spojenecké země.

Uvádí se, že cvičení se má zúčastnit kromě 20 tisíc vojáků, kteří slouží ve Spojených státech, ještě devět tisíc amerických vojáků, kteří jsou nyní rozmístěni v Evropě a také 8000 vojáků z Evropy. Cvičení Defender Europe 2020 se zúčastní celkem 37 tisíc vojáků z různých zemí. Na webu se píše, že pouze americká armáda plánuje použít 13 tisíc kusů techniky.

Přesun vojenské techniky na Slovensku

Na konci listopadu informovala mluvčí slovenského ministerstva Danka Capáková, že v období od 2. do 8. prosince byl naplánován přesun vojenské techniky zahraničních ozbrojených sil přes slovenské území.

Podle informací se mělo jednat o 25 silničních přesunů zahraničních vojsk, konkrétně amerických, chorvatských a polských vojáků.