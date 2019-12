Ve Spojených státech promluvili o svých tajných zbraních

Podle americké publikace byly naposledy tyto zbraně použity v prosinci tohoto roku v Sýrii. Tehdy došlo k bodovým náletům na cíl, během kterých byli zlikvidování teroristé, kteří byli v minivanu. Nutno poznamenat, že od ledna letošního roku byla raketa AGM-114R9X Hellfire použita nejméně šestkrát.

The Drive píše, že je známo několik odnoží této rakety, zejména s označením R9B, R9E, R9G a R9H, z nichž poslední jmenovaná nemá v hlavici žádné výbušné komponenty. Publikace uvádí, že neexistují žádné oficiální informace o takových raketách, které byly vypuštěny zejména z dronů.

AGM-114R9X

Poprvé byly informace o řízené střele AGM-114R9X zveřejněny v květnu roku 2019, a to v novinách The Wall Street Journal. Podle tohoto článku začal vývoj zbraní již v roce 2011. Cílem daného projektu bylo vytvořit raketu, která by zničila pouze cíl, aniž by poškodila něco dalšího.

Uvádí se, že jako základ munice byla použita raketa vzduch-země AGM-114 Hellfire. Nicméně vysoce výbušná hlavice musela být nahrazena kinetickou.

Zatím se ví o dvou modifikacích AGM-114R9X. V první hlavici se nachází kovový blok o hmotnosti asi 45 kilogramů. Druhý má šest výsuvných čepelí, které se otevírají až poblíž cíle.

Tajná zbraň v USA

V květnu se objevily informace, že Spojené státy začaly využívat novou tajnou zbraň v boji proti teroristům. Již za prezidenta Baracka Obamy začal vývoj střely R9X, která zničí cíl, aniž by došlo k explozi.

„Modifikovaná verze dobře známé střely Hellfire (…) R9X je konstruována tak, aby přes střechy vozidel a budov dokázala prorazit stolibrové (přes 45 kg, pozn. red.) kovové plochy a zneškodnila svůj cíl, aniž by v okolí způsobila oběti na životech (civilistů, pozn. red.) a škody na majetku,“ citoval list WSJ nejmenovaný zdroj.

Vývoj této střely byl reakcí na strategii teroristů. Ti se před americkými nálety schovávají často mezi civilisty. Již dříve, konkrétně v dubnu, Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) zveřejnila zprávu, v níž tvrdila, že afghánští a mezinárodní vojáci letos zabili více civilistů než Tálibán.

Podle zdroje je Hellfire o něco delší než pět stop, což je asi jedna a půl metru. Váží přes 45 kilogramů a nechává po době většinou rozdrcené a vyhořelé skořápky od vozidel, které jsou ve velké okruhu obklopeny ohořelými sutinami.