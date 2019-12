Zemřela zpěvačka švédské skupiny Roxette Marie Fredrikssonová

Jak uvádí švédské noviny Dagens Nyheter, zpěvačka dlouhé roky bojovala s rakovinou.

„S velkým zármutkem oznamujeme, že jedna z našich nejznámějších a nejoblíbenějších zpěvaček zemřela. Marie Fredrikssonová navždy odešla ráno 9. prosince po těžké nemoci,“ citují noviny manažera zpěvačky.

Fredrikssonová se narodila 30. května 1958 ve švédském Nässjö. Úspěch se dostavil v 80. letech, poté co vydala dvě sólová alba. V roce 1986 společně s Per Gesslem založila skupinu Roxette. Skupina vystupovala po celém světě. Jejich místě vévodily světovým hitparádám.

Marie Fredrikssonová se světově proslavila ve skupině Roxette. Zpěvačka vydala osm alb, poslední v roce 2013.

Skupina Roxette

Za svoji kariéru Per Gessle prodal přes 45 milionů alb a 25 milionů singlů, mnohé z nich se staly hity skupiny Roxette. Duet zpěvačky Marie Fredrikssonové a samotného Gessle byl založen v roce 1986. Téměř dvacetiletá spolupráce hudebníků přinesla mnohé hity. Nejznámější jsou It Must Have Been Love a Listen To Your Heart, které americká rádia hrála více než 4 milionkrát. Kvůli nemoci Marie Fredrikssonové (v roce 2002 ji lékaři objevili nádor na mozku) si skupina Roxette dala pauzu, během které Per Gessle pracoval na písničkách ve švédštině a vystupoval před domácím publikem, na jeho koncerty chodily miliony diváků.

Duet spolupráci obnovil v roce 2011 a vydal album Charm School, v roce 2012 vyšlo ještě jedno album s názvem Travelling. Navíc skupina v této době vyrazila na světové turné, následně skupina opět ukončila tvůrčí spolurpáci.