V Hongkongu zneškodnili 2 podomácku vyrobené bomby umístěné ve školách. „Demokratická opozice“ chce rituální oběti?

Policie Hongkongu prohlásila, že v pondělí v noci úspěšně zneškodnila dvě podomácku vyrobené dálkově řízené bomby ve škole. Ty byly plně funkční a jejich exploze by vedla k mnoha obětem.

Hongkongská policie bude vyšetřovat, kdo bomby do škol umístil a jaký měl motiv. Rovněž bude zkoumat, zdali měly umístěné bomby nějaký vztah k aktuálním násilným protestům ve městě, píše čínská agentura Sin-chua.

Policie dostala tip v pondělí okolo 5:30 odpoledne místního času. Dvě bomby byly nalezeny uvnitř campusu Wah Yan College, prohlásil starší vyšetřovatel Li Kwai-wah z oddělení organizovaného zločinu během tiskové konference.

Na místo byli zavoláni příslušníci pyrotechnického oddělení. Ti objevili dva objekty spojené dráty s mobilními telefony.

Po prohlídce pyrotechnici potvrdili, že se jedná o dvě rádiem ovládaná výbušná zařízení, která byla „plně funkční a připravená k použití“, prohlásil jeden z pyrotechniků Alick McWhirter.

Podle McWhirtera obsahovala tato dvě zařízení celkově 10 kilogramů explozivních materiálů. Bomby také obsahovaly šrapnely. Obě bomby obsahovaly i hřebíky.

„Obě zařízení měla pouze jeden účel – zabít co nejvíce lidí, s ohledem na množství explozivního materiálu a šrapnelů,“ prohlásil Alick McWhirter.

„Pokud by tyto bomby explodovaly, tak by zabily velké množství lidí. Jednalo se o velmi nebezpečná a dobře fungující zařízení,“ dodal s tím, že „životu nebezpečný dosah bomb by činil 50 až 100 metrů“.

Li prohlásil, že policie bude vyšetřovat, kdo bomby do škol umístil, motivy činu a možné spojení bomb s aktuálními násilnými protesty probíhajícími v Hongkongu.

Rovněž upozornil na skutečnost, že vlastnictví explozivních materiálů je považováno za těžký trestný čin, který se trestá až 14 lety odnětí svobody. Použití bomby k usmrcení či vážnému ohrožení zdraví může být trestáno až doživotním odnětím svobody.

Jiří Pehe vyzval Chvilkaře k uskutečnění „hongkongského scénáře“

Politický komentátor Jiří Pehe na svých sociálních sítích před několika dny publikoval post, kde zazněly výzvy k otevřenému násilí a útoku na ústavní pořádek České republiky ve jménu odstranění premiéra Andreje Babiše z postu.

„Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to?“ napsal Pehe na svém Twitteru.

Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demosntrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce.



Bude zaptřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to? @milionchvilek — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 2, 2019

​Kvůli těmto slovům na něho poslanec Lubomír Volný podal trestní oznámení. Argumentoval tím, že pomoci těchto vyjádření se k moci dostal německý nacistický vůdce Adolf Hitler.

„Na autora tohoto Tweetu jsem podal TO, pro podezření z podněcování k nenávisti a násilí. Autorem uvedené akce jsou synonymem pro používání násilí, včetně vraždění oponentů, k prosazení politických cílů. Akcemi, které dnes autor podněcuje, se dostal k moci Hitler,“ prohlásil Volný na Twitteru.

Na autora tohoto Tweetu jsem podal TO, pro podezření z podněcování k nenávisti a násilí.



Autorem uvedené akce jsou synonymem pro používání násilí, včetně vraždění oponentů, k prosazení politických cílů.

Akcemi, které dnes autor podněcuje, se dostal k moci Hitler, pane @JiriPehe https://t.co/O1i2uTdYYw — Lubomír Volný (@lubomir_volny) December 3, 2019

​