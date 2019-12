Prototyp vesmírného skleníku bude hotový do konce roku 2021

Prototyp skleníku Vitacikl-T pro pěstování hlávkového salátu v ruském segmentu Mezinárodní vesmírné stanice bude hotový do konce roku 2021, řekl Sputniku Anton Byčkov, vedoucí lékařského oddělení podniku, který vyrábí skleník, Vědecko-výzkumného ústavu KP (pobočka Sdružené raketové a kosmické korporace).

„Do konce roku 2021 bude vytvořena jedna sada prototypu, budou provedeny všechny pozemní testy včetně biologických, tj. pěstování rostlin," řekl.

Zároveň Byčkov uvedl, že byl dokončen pouze předběžný návrh a podnik připravuje smlouvu se společností Raketové a kosmické korporace Eněrgija (spravuje ruský segment ISS) o vytvoření prototypu.

Po provedení všech testů bude muset Eněrgija přijmout rozhodnutí o vytvoření dvou letových modelů, z nichž jeden bude zaslán na ISS . Vytvoření letových skleníků bude podle Byčkova trvat ještě asi rok a půl po uzavření příslušné smlouvy s RKK.

Vývojář připomněl, že ruský skleník bude svým způsobem jedinečný. Na rozdíl od analogů, které již ISS navštívily, bude založen na principu výrobní linky. Vitacikl-T bude tvořen bubnem se šesti kořenovými moduly.

Zvýšená účinnost a náhrada dovozu Jak řekl Byčkov, nepřetržitá doba provozu skleníku bude tvořit 44 až 66 dní, během této doby bude možné zasít semena, dočkat se vegetace z každého ze šesti kořenových modulů a sklidit úrodu.

„Na začátku experimentu se zaseje jeden kořenový modul. Po čtyřech dnech se buben otočí a zaseje se další kořenový modul. Při pokračování těchto operací každé čtyři dny se po 24 dnech sklidí úroda z prvního kořenového modulu a jsou zaseta další semena do tohoto modulu. Poté se každé čtyři dny opakují operace sklizně úrody a zasetí nových semen,“ řekl vývojář.

Program Vitacikl-T

Byčkov uvedl, že skleník Vitacikl-T má díky své konstrukci vyšší specifickou produktivitu jedlé biomasy ve srovnání se zdroji, které spotřebovává (účinnost), než jeho zahraniční podoby.

Program Vitacikl-T bude navržen tak, aby pracoval na ISS nepřetržitě, s krátkými technologickými přestávkami, například aby bylo možné nainstalovat novou náhradu půdy do kořenových modulů. Životnost ve vesmíru by měla být šest let.

Doposud je v plánu experimentu pěstovat pouze listy salátu, ale v budoucnu se možná objeví i další plodiny.

Byčkov uvedl, že v konstrukci prototypu jsou používány světelné diody (LED) vyrobené v zahraničí, ale při vytváření letových produktů je lze nahradit ruskými, pokud výrobci těchto diod zajistí požadované vlastnosti.

VVÚ KP (Vědecko-výzkumný ústav pro výrobu kosmických přístrojů, pobočka Sdružené raketové a kosmické korporace) společně s Institutem lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd vyrábí skleník Vitacikl-T za podmínek RKK Eněrgija. Očekává se, že používání skleníku ve vesmíru bude schopno pokrýt potřeby jednoho člena posádky, týkající se vitamínů A a C a částečně vitamínů B a hrubé potravinové vlákniny.