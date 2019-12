Rybáři spatřili v řece v Tasmánii skupinku velryb zabijáků. Jde o jedinečný případ v této oblasti, tvrdí experti. Video

Dean Hodgetts rybařil se svými přáteli na řece Tamar, která se nachází poblíž George Townu, když se setkal se skupinou kosatek. Uvedl, že jich bylo šest až osm.

„Bylo tam hodně obřích kapek a já si myslel, že by to mohli být delfíni nebo tuleni nebo něco, co se krmilo lososy,“ řekl portálu Daily Mail Australia.

Zpočátku si myslel, že obří kapky vody a viditelné ploutve, které se v dálce lesknou ve vodě, naznačují, že se nachází na dobrém rybářském tažení.

„Rozhodli jsme se tam vrhnout, ale než jsme se tam dostali, byly pryč. Ale pak najednou vyskočily hned vedle nás,“ uvedl.

Rybáři se podařilo tento neobyčejný okamžik, kdy k jeho lodi mířilo zhruba šest velryb zabijáků, natočit.

Hodgetts, který v této oblasti rybaří již posledních 20 let, řekl, že to bylo poprvé, co spatřil kosatku v řece.

Tento názor podpořily i námořní odborníky, kteří se domnívají, že daný typ kosatky nebyl nikdy předtím viděn tak daleko od Antarktidy.

Tým odborníků, včetně badatelů z Katedry primárních průmyslů a skupiny s názvem Kosatky Austrálie, se domnívá, že se jednalo o druh antarktické kosatky Typu B.

Podle informací uvedených na webových stránkách australského ministerstva životního prostředí se tento druh obvykle vyskytuje ve vnitrozemských vodách a v oblasti Antarktického poloostrova.

Pokud jde o spekulace ohledně důvodů, proč se kosatky v řece vyskytly, námořní výzkumník David Donnelly řekl ABC, že tam zvířata mohla zabloudit i pro to, že se chtěla zbavit řas z kůže v teplejších vodách.

„Očekávali bychom, že se budou objevovat poblíž ledových okrajů, v Rossově moře, že budou hledat tuleně, ale ne, že budou tady v dolních šířkách,“ řekl.

Mezitím Hodgetts, který vše zachytil na video, řekl, že je stále šokován tím, jak daleko jeho příběh doputoval

„Zveřejnil jsem to na místní rybářské stránce na Facebooku, která existuje pouze v Tasmánii. Myslím, že má asi 4 500 členů. Ale myslím, že to pak bylo sdíleno více než 1300krát nebo tak nějak,“ řekl.

Různé typy antarktických kosatek