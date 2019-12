Johnson vyhrál volby a povede Británii k brexitu. Skotsko chce referendum o nezávislosti

Tím, že Boris Johnson získal absolutní většinu v Dolní sněmovně, mu nic nebrání, aby schválil brexitovou dohodu, kterou v říjnu vyjednal s Bruselem. Je tedy možné, že Británie Evropskou unii opustí 31. ledna (pozn. o 10 měsíců později, než se původně plánovalo), jak již premiér sliboval po celou dobu kampaně. Po případném brexitu však budou nadále probíhat jednání o budoucích vztazích EU a Velké Británie, která by měla trvat do konce příštího roku, ale v Bruselu už se mluví o tom, že 11 měsíců je na takto složité rozhovory málo.

Konzervativní strana získala minimálně 359 mandátů, na druhém místě jsou labouristé s 203. Skotská národní strana získala 48 křesel a liberální demokraté 11. Výsledky se mohou ještě lehce změnit po sečtení všech okrsků. Je však evidentní, že u moci zůstane premiér Johnson.

K volebním výsledkům se již vyjádřili lídři všech nejsilnějších stran. Premiér Johnson uvedl, že jeho konzervativní vláda získala silnou podporu, aby mohla zajistit brexit. Lídr labouristů Jeremy Corbyn uvedl, že stranu již nepovede v příštích volbách, výsledky ho zklamaly. Skotská první ministryně a předsedkyně Skotské národní rady Nicola Sturgeonová uvedla, že Skotsko musí mít právo na další referendum o své nezávislosti.

„Myslím si, že se tyto volby zapíší do dějin a dají nám nyní, v této nové vládě, šanci respektovat vůli britského lidu, změnit tuto zemi k lepšímu a rozvinout potenciál všech obyvatel této země,“ oznámil premiér Johnson a zdůraznil, že výsledky dávají straně silnou podporu k zajištění brexitu a sjednocení země.

Skotské referendum o nezávislosti

Skotská první ministryně Sturgeonová pro Sky News naopak uvedla, že výsledky ve Skotsku naznačují, že Skotové nechtějí být ve vládě s Johnsonem. Hrozí tak další skotské referendum.

„Boris Johnson možná má mandát na to, aby z Evropské unie vyvedl Anglii. Rozhodně ale nemá mandát na to, aby Skotsko vyvedl z EU. Skotsko musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti,“ oznámila Sturgeonová.

Skotská národní strana vyhrála v 52 až 55 z 59 okrsků ve Skotsku. Zástupci strany tak okamžitě oznámili, že jasné vítězství dává skotskému parlamentu možnost k vyhlášení druhého referenda o nezávislosti. Chtěli by ho již příští rok.

Problémy s brexitem

Předseda parlamentní frakce poslanců Skotské národní rady Ian Blackford uvedl, že po vítězství jeho strany ve Skotsku by premiér Johnson měl umožnit druhé referendum o nezávislosti Skotska již v roce 2020. „Když Skotsko hlasovalo pro SNP, Boris Johnson nebo jakýkoli jiný premiér by měl respektovat názor, hlasy a přání Skotů. My jsme dnes vyhrály tyto volby pro Skotsko. To by se mělo respektovat. Měli bychom mít referendum o nezávislosti v roce 2020.”

V červnu 2016 se konalo referendum, podle výsledků kterého podpořila většina Britů vystoupení země z EU. Původně měla dohoda mezi Londýnem a Bruselem nabýt platnosti 30. března 2019 po ratifikaci královstvím.dáre

Dne 28. října byla zveřejněna zpráva, že se 27 zemí EU dohodlo na tříměsíčním odložení brexitu. Během této doby měly strany odsouhlasit všechny podrobnosti budoucí spolupráce a také uzavřít novou obchodní dohodu.