Další tajemství Hry o trůny. Proč by měla vystřižená scéna změnit konec seriálu?

Záběry zveřejněné na portálu EW.com se týkají postavy Sansy Stark. Ta má jako většina ostatních fiktivních postav jak své skalní fanoušky, tak i své odpůrce. Zejména ti poslední jen horko těžko překousli její happy end. Nicméně, i oni by možná mohli změnit svůj názor, pokud by tvůrci seriálu nevystřihli jednu scénu.

Řeč však nejde o poslední díl Železný trůn, ale o Dlouhou noc, v němž se odehrává epická bitva o Zimohrad proti Nočnímu králi a jeho Bílým chodcům.

Během bitvy se Sansa spolu s Tyrionem a dalšími lidmi, kterým se zbraň do ruky moc nehodí, schovávají v kryptě, když do ní vniknou Noční chodci. Ti začnou vraždit všechny v úkrytu. Sansa a Tyrion se jim zoufale snaží uniknout, když tu náhle Chodci zaznamenají v úkrytu Missandei, Gilly a malého Sama, který je svým pláčem prozradil.

Když už to ale vypadalo, že tři nešťastníky čeká hrozný konec, Noční chodci náhle padli k zemi a za nimi se objevila právě Sansa a Tyrion s kudlami.

Proč tato scéna mohla změnit pohled na konec seriálu? V závěru totiž Hru o trůny vyhrává Sansa spolu s Branem na plné čáře. Sansa požádá Brana, aby osamostatnil Sever a on souhlasí. Ona je pak korunována jako jeho královna, aniž by se o to zasloužila, domnívají se kritici.

Svým statečným skutkem v kryptě by ale tento pohled mohla změnit. Přestože v seriálu Sansa s Missandeí moc nevycházela, rozhodla se riskovat svůj život a zachránila ji. Tím ukázala, jak moc ji záleží na svých lidech, a to i na těch, se kterými je v konfliktu. Není lepší způsob, jak vládnout Severu, než ho bránit před Bílými chodci.

Čekání na prequel

V říjnu americká televize HBO potvrdila , že připravuje natáčení prequelu seriálu Her o trůny. Bude se jednat o desetidílný seriál o událostech, které předcházeli původní sérii. Televizní řada s názvem Rod draka bude vycházet z knihy Oheň a krev amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina.

Příběh nás zavede o tři století do minulosti a soustředí se na rod Targaryenů. Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.