Na tohle se nedívejte před spaním. Velmi blízko fotografa se ocitl obrovský žralok s tlamou otevřenou dokořán

Na snímku je zobrazen velký žralok bílý, jak pluje kolem s otevřenou tlamou. Zajímavé je však to, že se fotoaparát nachází velmi blízko něj. Divák tak má dojem, že se dívá přímo dovnitř jeho tlamy.

„Ví někdo přesně, kolik zubů má velký žralok bílý v horní a dolní čelisti? Tohle je fotografie velkého žraloka bílého, který se dostal na hladinu na jižní polokouli, když jsme prováděli klidné, zvídavé a empirické pozorování žábronožek v mírných vodách podél pobřeží. Žraloci jsou mnohem klidnější a mnohem méně nebezpeční než lidé,“ uvedl ve svém příspěvku kameraman.

Andy Casagra je herec, režisér, kameraman a fotograf.. Na svém Instagramu má více než 120 tisíc odběratelů a natočil již desítky filmů pro Discovery Channel.

Casagrande pracuje s bezpečnostním potápěčem a natáčí pomocí kamery s ultra vysokým rozlišením. Otevřená klec mu umožňuje plavat a natáčet z různých úhlů. Je to riziko, ale Casagrande už nejednou plaval v blízkosti velkých žraloků bílých.

Útok žraloka bílého

Nedávno se na video dostal také útok obrovského žraloka bílého, a to zrovna v momentě, kdy útočil na návnadu přímo před klecí. Do té se žralok dokonce zakousl. V kleci se přitom nacházel potápěč, a kamera tak zachytila tlamu dravce. Tyto příšerné záběry byly natočeny jen kousek od potápěče, který se u dravce nacházel natolik blízko, že je vidět, jak žralok kouše do návnady a pak trochu vrazí do klece.

Dravec otevírá svou tlamu a snaží se dostat rybu na provazu, ale narazí do klece. Video bylo natočeno Yiyuanem Diaoem, a to poblíž Stewartova ostrova na Novém Zélandu.