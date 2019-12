Čína chystá odvetu Německu, pokud pod tlakem USA zavře dveře společnosti Huawei

„Pokud by Německo učinilo rozhodnutí směřující k vyloučení společnosti Huawei z německého trhu, tak to bude mít důsledky,“ prohlásil ambasador Wu Ken v sobotu na akci německých novin Handelsblatt. „Čínská vláda na to nebude jen tak hledět,“ dodal.

Diplomat podle informací poukázal na skutečnost, že německý automobilový průmysl má na svědomí čtvrtinu z 28 milionů automobilů prodaných do Číny v roce 2018. Zdůraznil, že by se jednalo o „čistý protekcionismus“, pokud by Peking označil německá auta za nebezpečná jen proto, že může vyrábět vlastní.

V Německu probíhají debaty okolo možného zákazu společnosti Huawei ve věci 5G sítí kvůli údajnému bezpečnostnímu riziku. V listopadu německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová prohlásila, že pokud to bude možné, „Huawei musí být odstraněn od procedury“ podobně, jako to již udělaly další země.

Huawei podle informací prohlásil, že nemá nic společného se špionáží. USA ale nadále společnost obviňují ze špionážních praktik. Washington tato obvinění používá, aby zabránil čínské společnosti účastnit se výstavby 5G sítí.

V rozhovoru pro německé noviny Handelsblatt čínský diplomat znovu odmítl obvinění. Zdůraznil přitom, že neexistuje žádný zákon, který by nutil společnost sdílet data s čínskou vládou. Prohlásil, že USA se pouze snaží zbavit silného konkurenta v technologické sféře a poukázal na skutečnost, že ve věci 3G a 4G sítí nikdo se Huaweiem problémy neměl.

„Existuje velmi hezké německé přísloví – presumpce neviny. Prosím, ukažte důkazy, že Huawei je bezpečnostní hrozbou. Nic takového neexistuje. Huawei musí i nadále fungovat na německém trhu,“ prohlásil Wu Ken a dodal, že Peking chce, aby se s čínskými společnostmi jednalo stejně jako s německými.

Huawei v České republice

V minulosti bezpečnostní orgány České republiky naznačovaly, že Huawei představuje bezpečnostní hrozbu pro zemi. Přední ruský programátor Igor Ašmanov na to prohlásil, že vše, co se děje s přístrojem, může vidět vlastník platformy.

„Ten, komu patří platforma, ať už je to iPhone, nebo přístroj na Androidu, vidí vše, co se děje. Vidí SMSky, může poslouchat řeč, pokud bude chtít,“ prohlásil v minulosti v souvislosti s kauzou Huawei pro Sputnik a dodal, že Američané v současné době pouze obviňují Číňany z toho, co „sami dělají od 80. let minulého století“. Vyjádřil zároveň pochybnost, že by Číňané chtěli přes svá mobilní zařízení Evropu ovlivňovat.