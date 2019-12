Neobvyklá oblaka nad Sibiří se povedlo zachytit na fotografie. Rusové byli uchváceni

Na snímcích jsou vidět duhové mraky neobvyklých tvarů nad zasněženými vrcholky hor.

„Tuto krásu jsem zachytila brzy ráno nad nejvyšší horou Sibiře – Běluchou. Irizace (duhové mraky, pozn. red.) je poměrně vzácný optický jev, při kterém jsou velmi tenké mraky v blízkosti Slunce ozvláštněny spektrálními barvami,“ vysvětlila autorka snímků Světlana Kazina.

Kromě toho dodala, že oblaka jsou na fotkách velmi tenká a spíše vypadala jako krajky než běžné mraky. Kromě toho Kazina poznamenala, že vítr byl v takové výšce tak silný, že vzorec mraků se měnil každou sekundu.

Fotografie se staly virálními a získaly tisíce lajků a sdílení. Uživatelům sítí se daný úkaz velmi líbil.

„Úžasně krásné, neuvěřitelná krása, přeji mnoho úspěchů při zachycování takových uměleckých děl,“ zněl jeden z komentářů.

„Děkuji za zázrak!! Jsem nadšen! Poprvé něco takového vidím!“ napsal radostně další sledující.

Azovské moře překvapilo Rusy

V listopadu zažili obyvatelé Primorsko-Achtarské oblasti (Krasnodarský kraj) překvapení. Na instagramovém profilu Tipičnyj Krasnodar (Typický Krasnodar) se objevily fotografie silného odlivu Azovského moře.

Podle publikace Kubaň 24 se moře vzdálilo od břehu na vzdálenost asi 100 metrů a v souvislosti s tím bylo možné vidět dno Azovského moře. Poznamenává se, že takový jev nebyl pozorován již několik desetiletí. Většina sledujících byla tak silným odlivem velmi překvapena a v komentářích zanechávali hojně své komentáře.

„Nikdy jsem tam nic takového neviděla. Páni. Molo bývá většinou z poloviny ve vodě,“ napsala jedna z uživatelek.

„Je to normální jev, i když ne tak častý. Vítr pohání vodu pryč z pobřeží. Horší, kdyby to bylo obráceně,“ vysvětlil další z uživatelů. Místní obyvatelé chtěli využít příležitosti a vyzvali k tomu, aby se vyčistilo mořské dno.

„Příroda vám ukazuje, jak je pobřeží zavalené odpadky a prosí, aby se to vyčistilo!“ napsal jeden ze sledujících.

Někteří komentující připustili, že do dané oblasti přijdou v souvislosti se situací brzy lidé s detektory kovů.

Je Bajkal v pohybu?

Odborníci se dříve nechali slyšet, že na dně jezera Bajkal, které se nachází neustále v pohybu, vznikají často podzemní otřesy a tím pak vznikají stále nové zálivy. V roce 1861 vznikl jeden z takových zálivů. Došlo k tomu po silných otřesech, kdy praskl led a tím vznikla velká vlna, která svou silou zaplavila území na vzdálenost dvou kilometrů a zničila vše, co jí stálo v cestě. V důsledku toho zmizelo pod vodou pět obcí.

Jak vědci tvrdí, sám Bajkal vznikl v důsledku obrovského zlomu a je to nejnebezpečnější trhlina na světě. Nedávno vědci nalezli na dně oceánu ještě jeden obrovský zlom. Nutno podotknout, že všechny zlomy a trhliny v tomto místě jsou velmi nebezpečné. Časem by mohlo dojít k tomu, že Eurasie by byla rozdělena na dvě části. Každoročně se totiž délka a počet zlomů v zemi nadále zvyšuje.