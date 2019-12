Spojenectví s Čínou? Sýrie jedná o zapojení do koncepce Jeden pás, jedna cesta

„Zahájili jsme letos vážný dialog s čínskou vládou o tom, jak by se Sýrie mohla stát součástí koncepce Jeden pás, jedna cesta… Nedávno byla zahájena jednání o infrastruktuře, je to důležitá věc, která dokáže v budoucnu zapojit Sýrii do této koncepce,“ prohlásil Asad.

Poznamenal, že Čína poskytuje Syřanům různá stipendia v rámci kulturní spolupráce a každým rokem jejich počet roste.

Jeden pás, jedna cesta

„Navrhli jsme čínským úřadům šest projektů spojených s infrastrukturou v rámci metodologie dané koncepce. Očekáváme odpověď čínské vlády, abychom se dozvěděli, které projekty akceptují,“ uvedl syrský prezident. Asad také řekl, že se několik čínských společností hodlá zúčastnit rekonstrukce Sýrie, ale obávají se negativního dopadu sankcí. Podle jeho slov byly nalezeny jisté způsoby, jak se vyhnout sankcím proti Sýrii, což umožní zahraničním společnostem podnikání v SAR.

Koncepce Jeden pás, jedna cesta je mezinárodní čínský projekt za účelem zdokonalení stávajících a vytvoření nových obchodních dopravních koridorů spojujících více než 60 zemí centrální Asie, Evropy a Afriky, což má přispět k rozvoji obchodních vztahů mezi nimi a Čínou. Autorem myšlenky vytvoření Ekonomického pásu Hedvábné stezky byl lídr ČLR Si Ťin-pching. Poprvé o tom promluvil v Astaně během státní návštěvy Kazachstánu v září 2013.

Čína chce nový světový pořádek

„Čína usiluje o nové mezinárodní vztahy na základě vzájemného respektování a právního pořádku a vystupuje pro rozvoj průhlednější světové ekonomiky,“ prohlásil na začátku listopadu náměstek předsedy ČLR Wan Ti-šang v projevu na Druhém mírovém fóru v Paříži.

„Čína by chtěla navázat nové mezinárodní vztahy, jež by se opíraly o vzájemné respektování, právní pořádek a spravedlnost. Čína je pro světový právní pořádek s oporou o OSN, chtěla by přispět k rozvoji průhlednější světové ekonomiky takovými projekty jako Hedvábná stezka a zlepšení (projektu) Jeden pás, jedna cesta,“ řekl čínský státník.

Zdůraznil, že je třeba pracovat ve vícestranném formátu „pro blaho našich národů, které usilují o mír“. „Musíme vybudovat svět, ve kterém bude vládnout bezpečnost, prosperita a bohatství,“ dodal.