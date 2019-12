Obama promluvil o problémech ve světě kvůli starším politikům a poznamenal, že ženy jsou lepší než muži

Bývalý americký lídr promluvil o negativních výsledcích, které vznikají kvůli pokročilému věku politiků. „Když se podíváte na svět a podíváte se na problémy, uvidíte, že to jsou většinou staří lidé, většinou staří muži, kteří neustupují z cesty,“ řekl Obama.

Rovněž odpověděl na otázku, zda někdy uvažoval o svém návratu do politického vedení. Sdělil, že věří v to, aby lídři ustoupili stranou, když nadejde čas.

Ve svém projevu zároveň řekl, že přemýšlel o tom, jak by vypadal svět, který by řídily ženy. Obama se nechal slyšet, že pokud by ženy vládly ve všech zemích světa, lidé by si všimli obecného zlepšení životní úrovně a výsledků celkově. Současně Obama zdůraznil, že ženy „jsou nepochybně lepší“ než muži nehledě na to, že nejsou ideální.

Obama se setkal s Gretou

V září média informovala , že se bývalý prezident Spojených států setkal se švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Během rozhovoru podpořil bývalý prezident mladou dívkou v jejím konání. Prohlásil, že jsou tým a dodal, že je rád, že ji ve Washingtonu mají. Greta se tehdy nechala slyšet , že páteční demonstrace probíhají ve Washingtonu velmi dobře.

Dle jejích slov byli všichni mladí lidé nadšení a velmi zapálení pro věc. Bývalý americký prezident Barack Obama v minulosti vystupoval za činění rozhodných opatření při ochraně klimatu.

Barack Obama

Obama působil jako prezident USA od roku 2009 do roku 2017 a byl zároveň prvním Afroameričanem na tomto postu. V roce 1992 vstoupil do Demokratické strany, za kterou zasedal v senátech státu Illionois a poté v americkém Kongresu. V roce 2009 obdržel Nobelovu cenu míru a v letech 2008 a 2012 jej vyhlásil časopis Time jako Osobnost roku.

V listopadu roku 2008 zvítězil Obama v prezidentských volbách poté, co porazil republikána Johna McCaina. V roce 2012 se konaly další prezidentské volby, ve kterých Obama obhájil svůj úřad na další čtyři roky. Porazil konkurenta a republikána Mitta Romneyho. Poté, co opustil Bílý dům, založil spolu se svou manželkou Michelle nadaci mentorující mladé vůdce po celém světě.