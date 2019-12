Příčina smrtící vlny veder po celé Zemi byla odhalena

Vlny Rossby jsou atmosférický a oceánský jev, kde obří meandry pokřivují proud ve tvaru vlny. Neobjevují se jen na Zemi, ale když se tak stane, je známo, že ovlivňují počasí naší planety. Nyní se rozsah tohoto vlivu stává jasnější.

Výzkumní pracovníci analyzovali klimatické údaje za za období 1979 – 2018. Zjistili, že když se v proudech severní polokoule vytvářejí určité vlny, dvacetinásobně se zvyšuje riziko silného tepla v regionech, kde se pěstují zemědělské plodiny. Tyto vlny, nazývané vlny Rossby, jsou ohyby vysokého větru a jsou rozděleny do několika typů.

Dva typy, tedy vlna-5 a vlna-7 způsobují příliv horkého subtropického vzduchu do Severní Ameriky, Evropy a Asie.

Strašlivá symetrie

Pokud jsou tyto vlny Rossby přítomny v proudech dva týdny nebo déle, je produkce zemědělských plodin snížena v postižených regionech v průměru o čtyři procenta, nebo o 11 procent maximálně.

Ta strašlivá symetrie tam však nekončí. Po ztrátě úrody často dochází ke zvýšení cen potravin, a zatímco výzkumníci uznávají, že ceny potravin mohou být ovlivněny řadou faktorů, tým si přesto myslí, že dopady na sklizeň v důsledku efektu vln Rossby tomu přispívají.

Podle výzkumníků se vlny se objevily pětkrát v průběhu studie (1983, 2003, 2006, 2012 a 2018), ale i když to není zatím jasné, jak změna klimatu může ovlivnit tento jev, vyhlídky na podobně velké poruchy v již tak teplejším světě nejsou příznivé.

„I když se četnost nebo velikost vln (Rossby) nezmění, extrémy tepla spojené se vzorky se budou zhoršovat, protože atmosféra jako celek se zahřívá,“ říká výzkumník zemských systémů Kai Kornhuber.

Nicméně tým uznává, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, jak může být tento objev ovlivněn budoucími klimatickými výhledy. Dokud se to neuskuteční, nebudeme vědět, co by vlny Rossby mohly udělat zítřejšímu světu. To, co už dělají, je něco, čeho bychom se měli obávat.

Podle vědců se četnost a velikost vln Rossby během celého období studie zvýšila pětinásobně, a přestože spojitost mezi tímto jevem a klimatickými změnami ještě není jasná, globální oteplování by mohlo zhoršit situaci s tepelnými vlnami.