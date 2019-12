Následky katastrof. Boeing pozastavuje výrobu letounů 737 MAX

Jak vysvětlili v Boeingu, rozhodnutí bylo přijato v souvislosti s přenesením certifikace letounu na rok 2020.

„Snížení výroby nám umožní, že se budeme moci soustředit na dodávky již vyrobených letadel,“ podotkli v Boeingu.

Katastrofy dvou 737 MAX

Lety dopravních letadel modelu 737 MAX byly pozastaveny v březnu po dvou leteckých katastrofách, které zapříčinily pravděpodobně vady v jednom systému, který nefungoval korektně a způsobil katastrofy i přes správné jednání pilotů. V říjnu 2018 havarovalo v Indonésii letadlo společnosti Lion Air, v březnu zase Ethiopian Air v Etiopii, zahynulo celkem 346 lidí. Boeing opravuje tyto chyby a obnovil program přípravy pilotů.

Federální správa civilního letectva (FAA) USA zahájila po druhé katastrofě prověrku certifikace letadla. Až do jejího ukončení jsou všechny lety tohoto modelu v USA zakázány. Společnost vyjádřila dříve naději na to, že procedura bude ukončena do konce roku 2019.

Náhrada Boeingů

Jedna z největších světových leteckých společností – americká United – na začátku prosince oznámila, že nahradí staré modely Boeingů novými Airbusy A321XLR – padesát těchto strojů bude nakoupeno od roku 2024.

Letadla Airbus nahradí 53 Boeingů 757, které společnost vlastní.

A321XLR je nejnovější modifikací letadla A321neo. Spotřebuje o 30 procent méně paliva na jednoho cestujícího než letouny předchozí generace. Vyznačuje se také rekordním doletem pro úzkotrupé letouny – až 4,7 tisíce mořských mil (8,7 tisíce kilometrů). Umožňuje mj. lety bez mezipřistání z východní části USA do Evropy.

Podle slov výkonného viceprezidenta společnosti United Andrewa Nocelly tento nový letoun společnosti umožní rozšířit síť tras a poskytne cestujícím širší volbu v jejich cestování. Nízká spotřeba energie napomůže dosažení cíle, který si společnost vytyčila – snížit výrony kysličníku uhličitého do roku 2050 o 50 % ve srovnání s rokem 2005.

Letecká společnost neoznámila, co ji bude tato obnova stát.