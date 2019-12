Udělej nějakou kravinu. Nefunguje. Udělej ji zas. Simoňanová popsala metody Jakuba Jandy a jeho „Evropských hodnot“

Na začátku prosince vlivová organizace Evropské hodnoty placená mimo jiné i americkým a britským velvyslanectvím publikovala zprávu, kde vyzvala evropské země nepovažovat televizní kanál RT a informační agenturu Sputnik za „svobodný tisk“. Představitelé Evropských hodnot chtějí, aby ruská média neměla přístup na tiskové konference. Zmiňovalo se, že toto opatření směřovalo na to, aby novináři pochopili, že práce pro ruskou vládu je cesta směřující pouze jedním směrem.

„Česká organizace s názvem Evropské hodnoty publikovala zprávu, kde vyzvala, aby Sputnik a RT nedostávaly. Protože my nejsme „svobodný tisk“. Organizace dostává peníze formou darů, a to i od britského ministerstva zahraničí a amerického velvyslanectví v Praze. Před pár lety tito lidé publikovali seznam hostů našich pořadů a označili je za „užiteční idioty“. I přes publikaci tohoto seznamu se ale nestalo ve výsledku vůbec nic. Do something stupid. Fail. Repeat (Udělej něco hloupého. Selži. Opakuj – red.),“ napsala Margarita Simoňanová na svém kanálu na sociální síti Telegram.

Vlivová organizace Evropské hodnoty byla v Česku založena v roce 2005. Její představitelé říkají, že cílem jejich činnosti je „ochrana liberální demokracie“.

V říjnu roku 2017 organizace publikovala seznam 2327 amerických, britských a evropských politiků, diplomatů a vojáků, kteří v minulosti byli hosty pořadů televize RT. Mezi nimi byli i americký prezident Donald Trump, John McCain či současný premiér Velké Británie Boris Johnson.

Ve zprávě s názvem Kremelská platforma pro „užitečné idioty“ na Západě se tvrdí, že seznam má odhalit ty, kdo „poskytuje své jméno a autoritu kanálu“, který autoři obviňují ze snahy „podkopat základy demokracie“.

Kdo financuje „Evropské hodnoty“?

Ve výroční zprávě za rok 2018 této vlivové organizace se nachází seznam společností, které ji financují. Jsou mezi nimi i britské, americké a německé organizace. Kromě nich je ale v seznamu také ukrajinské velvyslanectví v Praze, Nadační fond nezávislé žurnalistiky či vlivová organizace Prague Civil Society Centre, kterou řídí Šimon Pánek, jenž současně je i ředitelem organizace Člověk v tísni.

Vlivová organizace Prague Civil Society Centre byla přistižena novináři televize RT, jak v arménském Jerevanu školí profesionální revolucionáře i v používání lží a manipulací za účelem svrhávání nepohodlných vlád. O události Sputnik informoval v únoru letošního roku.

Částky vedle názvů organizací jsou uvedeny v českých korunách: