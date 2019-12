Carola Racketeová vyzývá k občanské neposlušnosti kvůli „klimatické katastrofě“

Carola Racketeová, takzvaná klimatická a migrační aktivistka, vyzvala lidi k občanské neposlušnosti, aby bylo možné přinutit politiky k ostřejšímu kurzu ve věci ochrany klimatu. Německým novinám Funke-Mediengruppe v neděli sdělila, že občanské neposlušnost je velmi nezbytnou věcí, neboť současná politická rozhodnutí budou mít „katastrofální následky“. Racketeová varovala před údajně hrozící „klimatickou katastrofou“.

„My jsme poslední generace, která ještě něco může udělat. Pro budoucí generace již bude příliš pozdě, aby zastavili změnu klimatu jako existenční krizi,“ prohlásila Racketeová.

Carola Racketeová se proslavila v létě jako kapitánka jedné z lodí převážejících migranty po Středozemním moři – Sea Watch 3, kdy nehledě na zákaz italských úřadů vplula do přístavu Lampedusa poté, co najela do lodi italských bezpečnostních složek. Předtím vyzvedla u libyjského pobřeží migranty, aby je odvezla „na bezpečné místo“, do Evropské unie. Nyní je aktivní také v klimatickém hnutí Extinction Rebellion.

Racketerová dále v rozhovoru prohlásila, že občané musejí chápat, „že se vším, co děláme, a také se vším, co neděláme, přirozeně podporujeme aktuální systém“. Nicnedělání, podle jejího názoru, také povede k obrovským důsledkům.

„Pokud by zemská teplota měla skutečně stoupnout o dva stupně, tak tím spustíme fyzikální procesy, které budou nezvratitelné. Myslím si, že dramatičnosti této věci ještě mnozí neporozuměli,“ řekla Racketeová.

Klimatická změna údajně povede k vytváření uprchlíků i na samotném evropském kontinentu. Z jedné strany bude hrozit extrémní sucho, a z druhé vyroste nebezpečí záplav, říká.

„A srážky spadnou někde, kde se s nimi nepočítá, nebo jindy. Pro zemědělství je to obrovský problém,“ dodala.

Uhlíkově neutrální Evropa

Premiér Andrej Babiš na svých sociálních sítích informoval, že Česká republika se připojila k iniciativě uhlíkově neutrální Evropy k roku 2050. V souvislosti s tím zmínil, že se mu podařilo dosáhnout označení jaderné energie za ekologicky čistý zdroj.

„Možná jste to viděli ve zprávách. V Bruselu jsme se připojili k závazku, že Evropa bude do roku 2050 uhlíkově neutrální, to znamená, že nebude vypouštět do atmosféry víc skleníkových plynů, než dokáže příroda pohltit. Je to jediný způsob, jak zastavit oteplování. Bylo přitom strašně důležité, že se mi podařilo v dohodě vylobovat výslovnou zmínku, že jaderná energie je čistý zdroj,“ řekl premiér.