Plynovod Turecký proud by neměl být považován pouze za ruský projekt, je to nespravedlivé pro ostatní účastníky výstavby. Toto stanovisko vyjádřil na RTVI maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó, když komentoval prohlášení bývalého amerického velvyslance na Ukrajině Johna Herbsta, že energetické zájmy Ruska jsou pro evropské země nevýhodné.

Szijjártó poukázal na chybu zástupců USA a poznamenal, že není správné hovořit o Tureckém proudu jako o projektu, ve kterém Rusko hraje dominantní roli.

„Podívejme se země zapojené do projektu: Rusko, Turecko — člen NATO, Bulharsko — člen EU a NATO, Srbsko — kandidát na vstup do EU, Maďarsko — člen EU a NATO. Většina zemí zapojených do projektu jsou členské státy NATO," vysvětlil diplomat.

Maďarský ministr zahraničí poznamenal, že je v jeho zájmu zajistit dodávky plynu do své země. Podle něj je to možné prostřednictvím jednání s Ruskem, Tureckem, Bulharskem a Srbskem, „aby se vybudovala nová trasa“.

„My (země střední Evropy) by měly zajistit dodávky plynu, musíme zajistit naši bezpečnost, a je zřejmé, že je třeba vést dialog s Ruskem,“ dodal ministr.

O den dříve, 17 prosince, vyšlo najevo, že senát USA schválil návrh obranného rozpočtu USA na fiskální rok 2020, který stanoví zavedení sankcí proti ruským plynovodům Severní proud 2 a Turecký proud.

Turecký proud

Projekt Turecký proud předpokládá výstavbu plynovodu o dvou linkách, každá o kapacitě 15,75 miliard metrů krychlových, na moři. První linka je určena pro dodávky ruského plynu tureckým spotřebitelům a druhá pro zásobování plynem zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Uvedení Tureckého proudu do provozu bylo původně plánováno do konce roku 2019. Gazprom 19. listopadu oznámil, že přípravy na uvedení plynovodu do provozu jsou v závěrečné etapě a že obě linky Tureckého proudu jsou naplněny plynem. Zahájení provozu plynovodu je nyní plánováno na 8. ledna 2020.