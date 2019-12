Putin: Když nebude dohoda START III, novým závodům ve zbrojení nebude nic bránit

Putin také uvedl, že Rusko je připraveno prodloužit dohodu Nový START o strategických jaderných zbraních.

„Jsme připraveni prodloužit, prostě jen tak prodloužit, stávající dohodu START III, když nám ji zítra zašlou poštou. Nebo jsme připraveni ji podepsat a zaslat do Washingtonu. Ať tam dá svůj podpis odpovídající šéf, včetně prezidenta, pokud jsou na to připraveni. Na všechny naše návrhy ale zatím nepřišla žádná odpověď a když nebude START III, nebude na světě vůbec nic, co by zabránilo novým závodům ve zbrojení,“ řekl prezident.

Smlouva o snižování strategických útočných zbraní (START III), podepsaná v roce 2010 v Praze prezidentem USA Barackem Obamou a jeho ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem, zůstává jedinou platnou smlouvou mezi Ruskem a Spojenými státy o omezení zbrojení. Platnost dohody končí v únoru 2021 a Washington zatím neoznámil, zda má v úmyslu ji prodloužit. Americký prezident Donald Trump hovořil o přání vypracovat novou trojstrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. V Pekingu byl tento nápad zamítnut. Na čínském MZV odsoudili odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).

2. srpna vypršela platnost smlouvy INF. Začátkem tohoto roku Washington oznámil jednostranné odstoupení od této dohody a obvinil Rusko z jejího dlouhodobého porušování. Moskva veškerá obvinění odmítá. Na začátku července podepsal ruský prezident Vladimir Putin zákon o pozastavení smlouvy. Rusko opakovaně prohlašovalo, že beze zbytku plní smlouvu INF. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uváděl, že Moskva má k Washingtonu velmi závažné otázky ohledně plnění smlouvy samotnými Američany. Podle jeho slov jsou obvinění ze strany USA z porušení smlouvy INF neopodstatněná.

USA už začaly testovat zbraně zakázané INF. Před týdnem šéf Pentagonu Mark Esper sdělil, že americké vojenské letectvo spolu s Úřadem pro strategické možnosti otestovaly prototyp nejaderné pozemní balistické rakety. Podle jeho slov výroba prototypu připraveného ke startu trvala necelých devět měsíců místo dvou let. Podle údajů blogu bmpd byla raketa odpálena z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Proletěla více než 500 kilometrů a poté spadla do Tichého oceánu.