Putin o Sputniku v Estonsku: Děláte hodně. Vaší pravdy a vašeho vlivu se bojí

Zaměstnanci Sputniku Estonia obdrželi od policie a pohraniční služby dopisy, ve kterých je jim vyhrožováno trestním stíháním, když do 1. ledna neukončí pracovní poměr s Mezinárodní informační agenturou Rusko dnes. Jako příčinu svého počínání uvedly estonské úřady sankce zavedené EU v březnu 2014 kvůli událostem na Ukrajině.

Tisková služba agentury MIA Rossia Segodnia (Rusko dnes) označila akci estonských úřadů za neslýchané. Rovněž prohlásila, že se obrátí na OSN, OBSE, Radu Evropy, UNESCO a Evropský soud pro lidská práva se žádostí o zhodnocení tohoto bezprecedentního případu ve věci porušení svobody projevu a podniknutí opatření pro zajištění práv novinářů.

Během velké tiskové konference novinářka ze Sputniku Estonia poprosila Putina, aby tuto situaci okomentoval.

Prezident jí odpověděl v tom duchu, že ho překvapuje, co se teď v Estonsku děje. Rusko je totiž často obviňováno z utlačování médií, ale tím se spíše zabývají, jak je vidět, evropské země.

„Stále se nás snaží obvinit z nějakých smrtelných hříchů, včetně tlaku na nezávislá média, a sami dělají to, z čeho nás obviňují. To je ovšem podivuhodný cynismus,“ uvedl Putin.

„Bohužel toho nemůžeme moc udělat. To vy děláte hodně, domnívám se. Ta skutečnost, že jste o tom teď řekla, bude napomáhat tomu, že to nebude přehlíženo,“ zdůraznil ruský prezident.

Vysvětlil, že kdyby Rusko přijalo opatření na státní úrovni, která by byla spojena s nějakými omezeními, nebylo by to efektivní, protože by to hnalo vodu na mlýn těch, kdo by chtěli rozeštvat naše země. „Nesmíme jim v tom pomáhat,“ uvedl Putin.

„I když to může být nepříjemné, je třeba se domáhat možnosti pracovat dokonce i v těchto zemích, které se bojí vašich informací, jež sdělujete vašim čtenářům a posluchačům. Jinak nelze pochopit, proč překáží vaší činnosti. Asi se prostě bojí vašich informací, vašeho vlivu na lidi,“ dodal.