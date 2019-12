Demokratická strana USA varovala před RT a Sputnikem

„Nedejte sebou manipulovat. Pamatujte, že existují taková propagandistická média, jako jsou RT a Sputnik. Prostudujte si způsoby ruské propagandy,“ uvádí se v doporučení.

Demokraté kromě toho doporučují lidem, aby si přečetli dílo britského spisovatele George Orwella - 1984 a zprávu Ministerstva spravedlnosti USA o vyšetřování zasahování Ruska do prezidentských voleb roku 2016. Na začátku prosince zveřejnilo analytické středisko pro Evropské hodnoty (European Values Center for Security Policy) zprávu s názvem Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference, jejímž cílem je obrana proti nepřátelskému ruskému vměšování. Vyzvalo v ní evropské země, aby nepovažovaly televizní kanál RT a Sputnik za představitele „svobodného tisku“ a odmítaly jim přístup na tiskové konference.

V říjnu roku 2017 tato organizace zveřejnila seznam 2327 amerických, britských a evropských politiků, diplomatů a vojenských příslušníků, kteří byli hosty studia RT.

Na seznam se dostal mimo jiné i prezident Donald Trump či John McCain a Boris Johnson. V materiálu s názvem Kremelská platforma pro „užitečné idioty“ na Západě se tvrdí, že seznam má odhalit ty, kdo „poskytují své jméno a svou autoritu televizní stanici“, kterou autoři obviňují ze snahy „podkopat základy demokracie“.

Šéfredaktorka MIA Rossia Segodnia (Rusko dnes) a televizní stanice RT Margarita Simoňjanová ze své strany podotkla, že publikace tehdy neměla žádné následky.

„Udělej nějakou hloupost. Selži. A zopakuj to,“ napsala Simoňjanová na svém Telegramu.

Zdůraznila také, že organizace, která byla založena v Česku, dostává peníze v podobě darů, mimo jiné, od britského ministerstva zahraničních věcí a amerického velvyslanectví v Praze.