Věděl předem Jon Sníh o strašlivých plánech Daenerys? Vystřižená scéna ze Hry o trůny odhaluje toto tajemství

Finální sezóna tohoto fantasy dramatického seriálu HBO se ukázala jako nejvíce rozporuplná a fanoušci si z ní pamatují především ten moment, kdy se matka draků (Emilia Clarke) na poslední chvíli proměnila v podivína a v podstatě se dopustila genocidy, když nechala zničit Královo přístaviště svým drakem Drogonem.

Byl to jeden z nejkontroverznějších aspektů závěrečných epizod. Nicméně scéna, kterou dříve nebylo možné zhlédnout, ukázala, že ctitel Daenerys (a synovec) Jon Sníh (Kit Harington) měl jisté podezření o skutečných úmyslech Daenerys.

Ve vystřižené scéně z páté epizody osmé sezóny můžeme vidět, jak Jon Sníh mluví s Tyrionem Lannisterem (Peter Dinklage) o plánu útoku na Královo přístaviště, přičemž jej Tyrion prosí, aby město, kterému vládne jeho sestra Cersei, bylo ušetřeno.

„Když uslyšíte zvony, vzdali se – odvolejte své muže,“ říká Tyrion.

„Nemyslím si, že dnes nechá někoho, aby se vzdal,“ řekl zamyšlený Jon.

Šokující přiznání tak divákům dokazuje, že zápletka týkající se Šílené královny Jona určitě nepřekvapila. Ten svou královnu poté, co se dopustila zmiňované genocidy, zabil.

„Dany byla po celou dobu bitvy nad tím vším, a to doslova. Bojovala se všemi ze vzduchu. Když byla na náměstí, viděla jen své vlastní armády triumfující ve městě, které přišla dobýt z těch nejlepších důvodů.“

Od chvíle, co byla tato epizoda odvysílána, fanoušci seriálu zpochybňovali její náhlý zvrat. Ale nyní, kdy už se mluví o DVD vydání finále, tým stojící za show tento krok brání, a to včetně Emilii Clarke či D. B. Weisse a Davida Benioffa. Weiss se to pokusil vysvětlit následovně:

Již dříve se na internetu objevila jedna vystřižená scéna s postavou Sansy Stark, která spolu s Tyrionem zabíjela Noční chodce v kryptě během bitvy o Zimohrad.

Více scén, které se do seriálu nevešly, si fanoušci mohou prohlédnout ve sběratelském vydání Hry o trůny, které bylo vydáno dne 3. prosince. V něm je k dispozici všech osm sezón a bonusový obsah, včetně dokumentu The Last Watch vyprávějícího, jak byla natočena poslední sezóna, a také 30minutová exkurze do historie tvorby série od tvůrců seriálu Davida Benioffa a D. B. Weissa.

Hra o trůny byla nedávno odměněna třemi nominacemi Screen Actors Guild, které přišly poté, co byla show přehlížena na Zlatých glóbech. Seriál z udělování cen totiž odešel jen s jednou nominací, a to za výkon Kita Haringtona.