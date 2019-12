Švédský soud se slitoval nad uprchlíky, kteří znásilnili ženu

Uvádí se, že ke zločinu došlo v září ve Stockholmu. Žena se s muži seznámila v noci a pozvala je domů. O několik hodin později zavolala na policii a řekla, že byla ponižována. Soud poškozenou ženu vyslechl, prostudoval spisy k případu a zjistil, že v průběhu několika hodin migranti ženu bili, mj. i nožem, a znásilňovali ji. V důsledku toho byli oba muži odsouzeni k pěti letům ve vězení a k pokutě ve výši 140 tisíc švédských korun.

V průběhu soudního zasedání požádal prokurátor o deportaci zločinců, ale soudce to zamítl, protože by v jejich rodné vlasti mohla být porušena jejich práva. To souvisí s tím, že dotyční opustili Eritreu nezákonně – zběhli z armády. Soud se tedy domníval, že by po návratu do Afriky mohli být potrestáni, pronásledováni nebo povoláni do armády, což se rovná nuceným pracím.

Čtyři z deseti švědských žen se bojí vyjít ven

Podle nejnovější Zprávy o národní bezpečnosti, která byla vydána Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brottsförebyggande Rådet nebo Brå) se čtyři z deseti žen bojí vyjít ven.

Situace ve Švédsku vyvolala ohlas i v české kotlině. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v reakci na danou zprávu uvedl, že nechce, aby Česká republika dopadla stejně.

„Čtyři z deseti žen (ve Švédsku, pozn. red.) se bojí vyjít ven. Na druhou stranu švédská vláda zakázala kouření i před restauracemi a do roku 2025 chce prý kvůli ochraně zdraví kouření ze Švédska vymýtit úplně. Takže kouření je podle švédských sluníčkářů obrovský problém, ale řádění imigrantských gangů v no-go zónách a vraždění, napadání a znásilňování Švédů imigranty problémem podle vlády není,“ tvrdí předseda SPD.

V zprávě výzkumného centra Gatestone Institute, která se podrobně zabývá bezpečnostní situací ve Švédsku, se píše, že téměř čtvrtina obyvatel si volí jinou cestu nebo jiný způsob dopravy v důsledku obav z trestné činnosti. V první řadě se to týká žen ve věku 20 až 24 let. Až 42 % z nich uvedlo, že kvůli obavám o bezpečnost si volí jinou trasu. Totéž uvedlo 16 % mužů v téže věkové skupině.

Ve Švédsku podle místní policie existuje 61 tzv. no-go zón, ve kterých není vymahatelné právo. V nich působí 200 zločineckých organizací, do nichž je zapojeno zhruba 5 tisíc zločinců. Ve 23 oblastech je situace zvláště kritická a do závažných trestných činů souvisejících i se zbraněmi a drogami tam jsou zapojeny dokonce i 10leté děti.