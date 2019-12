Ten pocit, když na ruské dělostřelectvo už nemáte. V USA uznali další zaostávání amerických zbraní za Ruskem

Magazín The National Interest s odkazem na data z průzkumu napsal, že polní dělostřelectvo USA zaostává za tím ruským, a to jak z hlediska kvality zbraní, tak co se výcviku dělostřelců týče. Od počátku 21. století se totiž americká armáda soustředila na boj s povstalci, zejména pak v Iráku a Afghánistánu, kde palební podporu poskytovala převážně letadla a vrtulníky. Dělostřelectvo v americké armádě se tak kvůli tomu dávno „atrofovalo.“

Magazín také zdůraznil, že Rusko má ve výzbroji silné houfnice, proudové palební systémy a balistické rakety.

USA zaostávají za Ruskem i v oblasti hypersonických zbraní

Minulý měsíc mluvčí Pentagonu, podplukovník Letectva Spojených států amerických Robert Carver, přiznal, že USA jsou v oblasti hypersonických zbraní až za Ruskem.

„Ačkoliv byly Spojené státy po desetiletí lídrem ve studiu nadzvukových systémů, neměli jsme v úmyslu používat nadzvukovou technologii jako zbraň. Ti, kteří se touží stát našimi protivníky, se rozhodli tuto technologii proměnit ve zbraň, která vytvořila asymetrii v bojových schopnostech, které jsme již měli překonat,“ řekl Carver.

Podle jeho slov je rozmístění hypersonických zbraní nejvyšší technickou a výzkumnou prioritou Spojených států.

„Stále se touto prací zabýváme, aby nedošlo k žádným pochybnostem o naší schopnosti udržet dominanci v budoucích bitvách na všech válečných polích,“ dodal mluvčí.

Převaha ruských stíhaček páté generace

Přednedávnem americký magazín The National Interest informoval o tom, že americké letouny F-15C Eagle, jež tvoří polovinu všech stíhaček ve výzbroji vojenského letectva USA, nedokážou bez hluboké modernizace čelit ruským stíhačkám páté generace Su-57.

V článku se praví, že Su-57 předčí četné světové stíhačky co do manévrovatelnosti a výzbroje. Přitom F-15C bude potřebovat velkou modernizaci a nové zbraně, aby dokázal čelit ruskému letounu.

Americká stíhačka teoreticky může, píše The National Interest, získat modul Legion, který již vyvíjí společnost Lockheed Martin. Díky tomuto modulu by F-15C dokázal zjistit přítomnost letounů vyrobených s použitím technologií stealth, včetně Su-57, a zaútočit na ně.

„Su-57 ale vydrží první výstřel, a F-15C se octnou v nevýhodné situaci ve srovnání s neobvykle manévrovatelnými ruskými stíhačkami,“ upřesňuje magazín. V tomto případě bude přežití americké stíhačky úplně závislé na profesionalismu letců.