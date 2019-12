Lavrov prohlásil, že Rusko je připraveno ukázat Spojeným státům Sarmat

Lavrov připomněl, že na ostatní systémy se nevztahuje smlouva START, Ruská federace je připravena vést o nich samostatný, paralelní rozhovor.

Smlouva o snižování strategických útočných zbraní (START III), podepsaná v roce 2010 v Praze prezidentem USA Barackem Obamou a jeho ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem, zůstává jedinou platnou smlouvou mezi Ruskem a Spojenými státy o omezení zbrojení. Platnost dohody končí v únoru 2021 a Washington zatím neoznámil, zda má v úmyslu ji prodloužit. Americký prezident Donald Trump hovořil o přání vypracovat novou trojstrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. V Pekingu byl tento nápad zamítnut. Na čínském MZV odsoudili odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF).