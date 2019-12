Prezident Brazílie řekl to, co si Evropané myslí, ale bojí se říct. Maříkova sdílela video, které pobouřilo internet

Video pochází ještě z doby jeho prezidentské kampaně. Dotyčný na něm mimo jiné slibuje, že sníží věk trestní odpovědnosti a zruší přísná pravidla pro držení střelných zbraní.

„Beze zbraně jsou teď pouze zákona dbalí občané. Zločinci zbraně mají dál,“ komentoval přísné regulace.

Brazílie se dlouhodobě potýká s rostoucí kriminalitou. Podle posledních statistik bylo v roce 2017 zaznamenáno rekordních 64 tisíce vražd, více než kdekoli jinde na světě. Téměř 45 tisíc z nich bylo spácháno střelnou zbraní. Letos v lednu Bolsonaro svůj slib splnil a svým dekretem upravil legislativu z roku 2003, kterou tehdejší levicový prezident Luiz Inacio Lula da Silva značně omezil nákup a nošení střelných zbraní.

Kromě toho Bolsonaro poznamenal, že lidé mají ve vězeních trpět. „Lidská práva tu jsou pro lidi, a ne pro parazity,“ prohlásil.

Práva menšin

„Pokud máte na mysli černochy (…), budu barvoslepý,“ poznamenal. „Všichni pro mě budou mít stejnou barvu,“ dodal.

Bolsonaro ve videu odmítl i hájit práva menšin, a to z toho důvodu, že všichni jsou si před zákonem rovni.

Postavil se i proti podpoře homosexuálů. Zmínil, že hodlá odstranit školní učebnice, které podle jeho názoru propagují homosexualitu mezi dětmi.

„Nemůžeme takhle kazit žáky v šesti letech, aby se stávali homosexuály, jako to dělala levice,“ řekl.

Kontroverzní prezident

Bývalý vojenský důstojník Bolsonaro byl loni zvolen na krajně pravicové a konzervativní platformě prezidentem Brazílie. Voličům sliboval zavést v zemi pořádek a potírat korupci. Před nedávnem však prohlásil, že chce korupci trestat mučením z dob diktatury z let 1964 až 1985.

„Existuje snad korupce v mé vládě? Ano, je to možné, ale vláda o tom neví,“ řekl Bolsonaro na veřejném mítinku v brazilském městě Palma. „Pokud se korupce objeví, zavěsím ministra na hůl na papoušky,“ uvedl prezident.

Tato metoda se nazývá podle převážení svázaných papoušků visících za nohy. V době diktatury se takto mučili političtí vězni.

V rozhovoru z roku 2011 pro Playboy řekl, že by nemohl milovat homosexuálního syna. Dodal také, že pokud by jeho syn byl gay, tak by byl radši, „aby zemřel v důsledku nehody“.

Přesto, že Bolsonaro sliboval radikální změny, mnoho z jeho slibů blokuje parlament.

Hnutí SPD je ideologicky Bolsonarovi blízké. Důrazně se staví proti pokusům omezit držení střelných zbraní nebo vystupuje proti akcím jako Prague Pride.

„Mesiáš Bolsonaro, nový prezident Brazílie, řekl narovinu to, co si většina obyvatel Evropy myslí, jen se to bojí říci,“ napsala Karla Maříková k videu.