V Rusku plánují vývoj bezpilotního strategického bombardéru

Do roku 2040 se v Rusku plánuje vývoj strategického bombardéru šesté generace, který bude bezpilotní. Sdělil to velitel ruského dálkového letectva generálporučík Sergej Kobylaš.

„Očekáváme, že do roku 2040 bude vyvinut strategický bombardér šesté generace, který již bude bezpilotní,“ řekl Kobylaš v interview pro list MK. Také sdělil, že další rozvoj dálkového letectva probíhá nejen díky modernizaci bombardérů Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 a prodloužení termínu jejich životnosti, ale také díky vývoji perspektivního leteckého systému dálkového letectva, strategického bombardéru páté generace. „Nový letoun bude podzvukový,“ poznamenal velitel.

Náměstek ministra obrany RF Alexej Krivoručko předtím sdělil, že perspektivní letecký komplex dálkového letectva přijde do výzbroje do konce roku 2027.

Plány letů strategických letounů

V roce 2020 plánuje Rusko lety svých strategických raketových letounů do zahraničí v rámci mezinárodní činnosti, sdělil velitel dálkového letectva Sergej Kobylaš.

„Samozřejmě do Indonésie, do Venezuely (jsme létali) v posledních letech, do JAR. Máme také plány na příští rok,“ řekl v éteru rozhlasové stanice Echo Moskvy.

Kobylaš neupřesnil, které konkrétně stroje, v jakém počtu, a do kterých zemí se mohou vydat.

„Myslím, že mezinárodní praxe se rozšíří,“ dodal velitel.

Dva strategické raketové letouny Tu-160 Vzdušně-kosmických sil RF přistály na letišti Waterkloof (JAR). Během letu urazily posádky vzdálenost přes 11 tisíc kilometrů s dotankováním ve vzduchu.