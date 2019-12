„Pokud jim Spojené státy něco slibují, kdykoliv je opustí.“ Kreml a ministerstvo zahraničí okomentovaly sankce USA

Ministerstvo financí USA v sobotu večer oznámilo, že vstoupily v platnost sankce proti plynovodům Nord Stream 2 a Turecký proud. Washington požádal, aby společnosti okamžitě zastavily stavbu potrubí. Švýcarská společnost Allseas, která pokládá Nord Stream 2, již práci přerušila.

„Vycházíme z toho, že takové sankce jsou pro nás nepřijatelné, a samozřejmě doufáme, že ani tyto kroky nebudou překážkou dokončení tohoto důležitého projektu,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Peskov zdůraznil, že americké sankce nezůstanou bez odpovědi, ale je příliš brzy o tom mluvit.

„Jak a kdy to bude provedeno (reakce na sankce, pozn. red.), to je spíše otázka ruských národních zájmů. Když to bude nejvíce v souladu s národními zájmy naší země,“ prohlásil prezidentův mluvčí.

Když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov komentoval zavedení nových amerických sankcí proti projektům Nord Stream 2 a Turecký proud, uvedl, že po tomto kroku by žádná země neměla pochybovat o nespolehlivosti Washingtonu.

„Když se trestají nejbližší spojenci za řešení svých ekonomických problémů, úkolů v oblasti energetické bezpečnosti, myslím si, že by žádná země na světě neměla pochybovat o tom, že pokud jim Spojené státy jim něco slibují, kdykoliv je opustí,“ prohlásil Lavrov.

Rovněž poznamenal, že Spojené státy „znovu prokázaly, že se jejich diplomacie omezuje především na zastrašování, a to z velké části různými metodami – sankcemi, ultimáty, hrozbami“.

Vyjádřil se i k možné reakci Ruska.

„Je to taková záležitost, která vyžaduje klidnou práci, klidnou analýzu. Ujišťuji vás, že taková absolutně nepřijatelná a hrubá jednání v rozporu se všemi myslitelnými normami mezinárodního práva, veškerými diplomatickými a lidskými slušnostmi nezůstane bez reakce,“ uvedl Lavrov.

Na čí straně je míč?

Na druhou stranu Lavrov podotkl, že návrhy Ruska na normalizaci vztahů se Spojenými státy zůstávají v platnosti. Ministr ale připomněl, že míč je na americké straně.

„Pokud jde o Spojené státy, jak jsme již vícekrát řekli, jsme připraveni udržovat kontakty na principech vzájemného respektu a rovnováhy zájmů,“ zdůraznila Lavrov.

Ministr dodal, že pragmatická interakce mezi Moskvou a Washingtonem vyžaduje stabilizaci mezinárodního života.

„Naše návrhy jsou dobře známy, míč je na americké straně,“ prohlásil Lavrov.

Názor na sankce

Dne 20. prosince americký prezident Donald Trump schválil obranný rozpočet na rok 2020, do něhož byly zařazeny i prostředky na „boj proti Rusku“, sankce proti plynovodu Nord stream 2 a vojenská pomoc Ukrajině.

Dotyčný rozpočet obsahuje také paragraf o zavedení sankcí vůči lodím, které se účastní pokládky plynovodů Nord stream 2 a Turecký proud v hloubce přes 30 metrů. Omezení se budou týkat ale také lodí, které se zúčastní „projektů, jež budou souviset jakýmkoli z nich“.

Sankce budou uvaleny rovněž na „osoby ze zahraničí“, které prodávaly nebo pronajímaly lodě pro podobné projekty.

Americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell prohlásil, že sankce proti plynovodu Nord Stream 2 byly zavedeny v zájmu Evropské unie. A dodal také, že mnohé evropské země jsou za ně vděčné.

„Opravdu, 15 evropských zemí, Evropská komise a Evropský parlament vyslovily své obavy ohledně projektu. Již dlouho od našich evropských partnerů slýcháme, že USA mají podpořit jejich úsilí. Proto jsou tyto sankce velmi proevropským rozhodnutím,“ řekl Grenell v rozhovoru pro Bild am Sonntag.

Na reakce ohledně kroku USA se dlouho nečekalo.

Německá vláda odsoudila sankce USA proti plynovodu Nord stream 2. Prohlásila to zástupkyně oficiálního mluvčího vlády SRN Ulrike Demmerová.

„Spolková vláda s politováním bere na vědomí skutečnost, že poté, co dnes prezident USA Donald Trump podepsal sankce proti Nord stream 2 a Tureckému proudu, které inicioval Kongres USA, nabývají tyto sankce platnosti,“ uvádí se v prohlášení Demmerové, které Sputnik dostal k dispozici.

Německá vláda uvedla, že „zamítá podobné extrateritoriální sankce“ proti „německým a evropským společnostem“.