Vyšetřování vraždy Chášukdžího je dokončeno. Pět lidí bylo odsouzeno k smrti

„Vyšetřování vraždy občana Džamála Chášukdžího bylo dokončeno, pět obžalovaných bylo odsouzeno k trestu smrti, další tři byli odsouzeni na 24 let vězení,“ uvedli v generální prokuratuře království.

Dodali, že podle vyšetřování vražda byla spáchána bez předchozího úmyslu. Generální konzul království v Istanbulu byl uznán nevinným, protože podal důkazy, které svědčí o jeho pobytu na jiném místě během spáchání trestného činu.

Vražda Chášukdžího

Dopisovatel časopisu The Washington Post, Džamál Chášukdží, zmizel dne 2. října 2018 poté, co vstoupil na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Po dvou týdnech nátlaku západních spojenců Saúdská Arábie přiznala, že byl Chášukdží uvnitř konzulátu zabit, a to v důsledku hádky s tamním personálem. Turecká policie tělo zavražděného novináře nenašla.

K incidentu se vyjádřil i Senát Spojených států, kde promluvili o zodpovědnosti korunního prince Saúdské Arábie Mohameda bin Salmána za smrt novináře. Ministerstvo zahraničí království toto tvrzení popřelo a prohlásilo, že země potvrzuje svoji věrnost rozvoji vztahů s USA. Zároveň však království vyjádřilo znepokojení ohledně postoje amerického Senátu.