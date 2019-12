Úkryt pro případ apokalypsy: Kdyby nastal konec světa, v provozu je super tajný trezor

Daný projekt měl sloužit jako moderní Noemova archa, a to v případě, že by nastal konec světa. Informoval o tom Charles Wooley, který se vydal do mrazivé divočiny Severního polárního kruhu, aby tam natočil dokumentární film.

„Trezor Špicberků, který je ve skutečnosti bankou s hodnotou 3,7 milionů dolarů, chrání širokou škálu rostlinných semen, jejichž duplicitní nebo „náhradní“ vzorky semen jsou uchovávány v genových bankách po celém světě. Jeho cílem je zajistit, aby se v případě regionální či dokonce globální krize toto drahocenné a ojedinělé množství vzorků neztratilo,“ uvádí se.

Wooley v televizi prohlásil, že v mrazivé arktické pustině norských Špicberků, nedaleko severního pólu, je něco, co vypadá jako cizí pyramida na Měsíci.

„Věže se tyčí 10 metrů nad zemí a sklání se jako padlý obelisk. Přinesou se zmrzlá semena „90 % světových plodin“, která jsou pečlivě uložena v trezoru, jenž slouží jako „potenciální pojistka proti možným válkám, terorismu, požárům nebo povodní,“ dodává.

Doktor Fowler se vydal s kamerou do trezoru, který se nachází v pískovcové hoře, a musel projít několika úrovněmi bezpečnosti, než mohl vysvětlit, kde se nachází plánovaný sklad.

„Obsahuje mnoho dějin, biologických dějin, a to asi 130 metrů pod povrchem. Nebyl to však hlas z nebes, co mě ovlivnilo. Byla to jen dlouhodobá frustrace z toho, že spoustu rozmanitých plodin zaniklo,“ pokračoval Fowler.

„Můžete po 11. září říci, jaké místo a jaká budova je na světě bezpečná? Proto jsme si mysleli, že musí existovat nějaké jiné místo, které je daleko, je vzdálené a bezpečné, a na kterém můžeme uložit zásoby,“ řekl. V souvislosti s tím rovněž poukázal na temné předpovědi atomové zimy – událost, kdy bude Slunce zakryto v důsledku mohutného vulkanického výbuchu či asteroidu, k čemuž má dojít již v roce 2020.

Poznamenává se, že je zařízení přísně střeženo a řízeno severským genetickým výzkumným ústavem.