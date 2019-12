Čína vyzývá svět, aby se rozhodně postavil proti politice jednostranných akcí

„Poté, co narazilo na politiku jednostranných akcí, nemá mezinárodní společenství jinou volbu, než čelit jí společně a rozhodně,“ prohlásil Wang I v interview pro čínská média ohledně výsledků roku, jehož text byl zveřejněn na webu ministerstva zahraničí ČLR.

Podle jeho slov „pokud povolíme šíření politiky jednostranných akcí a myšlenek národní převahy, ocitnou se mezinárodní pořádek a systém mezinárodních vztahů, které jsou životně důležité pro existenci a rozvoj všech zemí, v nebezpečí rozkladu, což bude neúnosným břemenem pro všechny země, zejména pro ty malé a střední“.

Dodal, že Čína jakožto odpovědný člen mezinárodního společenství vždy hájila multilateralismus.

Každý problém se dá vyřešit

Dosažení dohod v první části obchodně hospodářské smlouvy Číny a USA ukazuje, že nezávisle na problému se dá řešení najít vždy na cestě rovnoprávného dialogu, prohlásil Wang I.

„Letos jsme si připomínali 40. výročí navázání diplomatických vztahů s USA, měl by to být rok, v němž by oslavily obě strany toto výročí a otevřely spolu novou éru (ve dvoustranných vztazích, pozn. red.), ale bohužel USA zaváděly stále nová omezení a vyvíjely nátlak na ČLR v různých oblastech včetně obchodně hospodářské a vědeckotechnické,“ prohlásil ministr zahraničí ČLR.

Dodal, že USA také zasahovaly do vnitřních záležitostí a pomlouvaly Čínu v otázkách týkajících se její svrchovanosti.

„Chtěl bych znovu zdůraznit, že Čína hodlá pevně hájit své nejdůležitější zájmy a právo na rozvoj. Nikdo nemá takovou moc, aby zablokoval 1,4miliardovému obyvatelstvu Číny postup k modernizaci,“ podotkl ministr.

Wang I dodal, že Čína je vždy ochotna vést dialog a konzultace na základě vzájemné úcty s USA o všech neshodách a rozporech, které vznikají mezi oběma zeměmi.

„Skutečnost, že v poslední době dosáhly Čína a USA shody v první části obchodně hospodářské dohody, ukazuje, že nezávisle na problému může být řešení nalezeno cestou rovnoprávného dialogu, projeví-li obě strany upřímnost a budou-li postupovat vstříc jedna druhé,“ podotkl šéf zahraničněpolitického rezortu ČLR.

Vyjádřil naději na objektivní a správný postoj USA k Číně v budoucnu a na to, že společným úsilím s Pekingem vrátí USA americko-čínské vztahy na správnou cestu rozvoje.

Dříve v prosinci oznámily USA a Čína dosažení dohody v první části obchodní smlouvy. Jak oznámili ve Washingtonu, Peking se zavázal zvýšit nákup americké produkce a služeb, strany se vzdaly zavedení v této etapě dodatečných cel, a přitom zůstávají v platnosti dříve zavedené tarify. Jak oznámil prezident USA, v brzké době zahájí obě strany jednání o druhé fázi obchodní dohody.

Ministr financí USA Steven Mnuchin prohlásil, že dohoda o první fázi obchodní smlouvy mezi USA a Čínou může být podepsána na začátku ledna. V Pekingu to zatím nepotvrdili.