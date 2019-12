„Role Play“ aneb příprava na budoucnost? Švédské školy nutí žáky k recitaci muslimských modliteb v arabštině

Když rozzlobení rodiče kontaktovali školu v hrabství Kalmar v jižním Švédsku, vedení uvedlo, že to byla pouze „role-play“, tedy hraní rolí.

Žáci páté třídy v Bjurbäcksskolanu v obci Emmaboda se museli účastnit lekce náboženství, kde klečeli na modlitebních podložkách a uctívali Alláha v arabštině. Informoval o tom portál Samhällsnytt.

Třída byla údajně také rozdělena podle pohlaví a dívky se musely přesunout do zadní části místnosti.

„Dnes moje holčičky přišly domů ze školy a řekly mi, že musely ležet na modlitebních podložkách a modlit se arabsky. Dívky musely být v zadní části učebny. Pak (děti, pozn. red.) tančily na arabskou hudbu a jedly arabský dort. Moje dívky tam ani nechtěly být, protože vůbec nerozuměly tomu, co učitel přečetl z koránu v arabštině, “ uvedl pro vydání Samhällsnytt rozzlobený rodič, který se představil jako Markus.

Podle Markuse si někteří studenti přinesli vlastní podložky. Těm studentům, kteří vlastní neměli, je učitel půjčil. Žáci měli být otočeni směrem ke Kaabě, hlavnímu bodu Velké mešity Mekky. Když rodiče konfrontovalo vedení školy, tak prohlásilo, že šlo o „role play“, tedy hraní rolí.

„Byl jsem zjevně naštvaný, když jsem to slyšel. To, že se škola v hodině rozhodne rozdělit děti podle pohlaví a postavit dívky dozadu do třídy, je naprosto šílené. Stejně jako klečení na koberci a modlení se k Mekce. Po celou dobu, kdy rodilý mluvčí recituje korán,“ uvedl Markus.

Podle jeho názoru je klečení tváří v tvář „nepřátelskému“ náboženství, které „utiskuje a marginalizuje dívky“, v rozporu se samotnou myšlenkou školního vzdělávání a vysílá špatnou zprávu, stejně jako myšlenka, že jedno pohlaví je nějak důležitější než druhé.

Markus chce, aby se škola omluvila, vysvětlila to a dodržovala švédské zákony. Požádal ředitele, aby si během období vyšetřování dal přestávku.

„Švédští studenti páté třídy v Emmabodě byli nuceni ležet na muslimských modlitebních kobercích, které byly otočeny k Mekce a modlili se k Alláhovi v arabštině. Ředitel to bral jako ‚hraní rolí‘,“ napsala Mira Aksoy.

Svenska elever i årskurs 5 i Emmaboda tvingades ligga på muslimska bönemattor vridna mot Mecka och be till Allah på arabiska.



Rektorn avfärdar det som ”rollspel”. Läs om det, och min intervju med en förälder, här:https://t.co/3q4angz1E9 — Mira Aksoy 🎄 (@miraaksoys) December 20, 2019

​Incident vyvolal pobouření na sociálních sítích, kde mnozí incident považovali za neobhajitelný a označili to za znamení islamizace.

„Osoby za to odpovědné by měly být propuštěny s okamžitou platností,“ uvedl Johan Andersson North Stream.

Ansvariga för detta bör avskedas med omedelbar verkan. — Johan Andersson North Stream (@Hedendom) December 20, 2019

​„Představte si opak... Muslimské děti by byly nuceny se podílet na křesťanských nebo židovských ‚role play‘. Pak by se sekaly hlavy a pobouřené okolí by se třáslo,“ poznamenal Anders Nilsson.

Tänk det omvända.... Att muslimska barn fått "spela" exv. kristen eller judiskt "rollspel".....

Huvuden hade rullat och kränkthetsmiljonerna klirrat.. — Anders Nilsson (@photonisse) December 20, 2019

​K tématu islamizace českých zemí

V polovině měsíce sociolog Petr Hampl zareagoval na článek „Obrácená kolonizace“, který zveřejnil Gatestone institute.

V daném materiálu je hlavním tématem muslimská přítomnost ve Francii. Mimo jiné se praví, že od roku 2012 si teroristické útoky islamistů vyžádaly ve Francii 263 životů. Dále se ve článku poznamenává, že 29. října 2019 zahájil čtyřiaosmdesátiletý veterán Claude Sinke střelbu na mešitu ve městě Bayonne v jihozápadní Francii a dva lidi zranil. To je jediný násilný útok proti muslimům ve Francii.

V reakci na tuto publikaci Petr Hampl na svém Facebooku uvedl, že ty novinky, nad kterými jsme před pár lety kroutili hlavou, mají dnes pro nás úplně jiný význam.

„Je totiž stále jasnější, že jdeme se zpožděním stejnou cestou a že spor je veden pouze o rychlost islamizace českých zemí. Ti, kdo před lety tvrdili ‚nechtějí k nám‘, ti stejní lidé dnes říkají ‚zvykněte si‘,“ uvedl Hampl.

Pak autor příspěvku varoval, že pokud nedojde k radikální politické a ekonomické změně v České republice, zemi čeká to samé, co se děje ve Francii.