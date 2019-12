Vědci objevili nový způsob, jak zastavit plešatění

Působení na svaly, které obklopují vlasové folikuly, pomůže zabránit vypadávání vlasů.

Každý nový vlas na naší hlavě je tvořen díky tzv. papilám dermis - oblastem kožní tkáně, které vyživují vlasovou cibulku. Papilární buňky jsou schopny vyvolat tvorbu nových vlasových folikulů, což způsobuje diferenciaci kmenových buněk v epidermis. Když je tato intercelulární interakce narušena, pak nové vlasy na místě vypadlých nerostou.

Při studiu mechanismů interakce mezi papilárními buňkami a kmenovými buňkami vědci zjistili, že dermální membrána obklopující vlasové folikuly je hladký sval, jehož hlavní funkcí je přitahovat papilu dermis k vlasové cibulce. Dermální membrána hraje pravděpodobně důležitou roli v procesu vypadávání vlasů, když vytlačuje jejich jádro nahoru a vytváří prostor pro začátek růstu nových vlasů. Pokud je frekvence tohoto procesu příliš vysoká, začíná plešatění.

Prevence a léčba plešatosti

Tento objev umožňuje změnit přístup k prevenci a léčbě plešatosti. Blokování dermálních membrán není schopno stimulovat růst nových vlasů, ale umožňuje uchovat ty, které již vyrostly. „Tento typ svalu nelze dobrovolně ovládat, je to jako sval v krevních cévách," uvedl vedoucí studie Michael Randle. „Ale můžeme je ovládat léky."

Působení na dermální membránu umožňuje nejen zastavit růstový cyklus, ale také udržet vlasy co nejdéle a zabránit regresi vlasového folikulu. Ovlivněním tohoto svalu mohou dermatologové zabránit folikulům v přechodu do stavu spánku, v němž vlasové folikuly nedávají nové vlasy.