První sériová atomová ponorka projektu Jaseň-M byla spuštěna na vodu

První sériová atomová ponorka Novosibirsk modernizovaného projektu Jaseň-M byla spuštěna na vodu v podniku Sevmaš v Severodvinsku. Oznámilo to Ministerstvo obrany RF.

Jak podotkl vrchní velitel Vojenského námořnictva Nikolaj Jevmenov, posádka ponorky prošla přípravou v učebním středisku a „je připravena si osvojovat nejnovější techniku a zbraně“. Ponorka Novosibirsk se plánuje předat námořnictvu v roce 2020.

Prezident Sjednocené loďařské korporace Alexej Rachmanov řekl, že v projektu Jaseň-M byla zjištěna řada konstruktivních nedostatků spojených mj. s řídicí soustavou. Pro nápravu těchto nedostatků potřebovala první ponorka tohoto projektu Kazaň další čtyři nebo pět plaveb. Tato atomová ponorka bude dodána Vojenskému námořnictvu také v příštím roce. Víceúčelové atomové ponorky Kazaň a Novosibirsk mají výtlak 13 800 tun, hloubku ponoru 520 metrů a podvodní rychlost 31 uzlů. Posádku tvoří 64 lidí. Ve výzbroji jsou miny, torpéda ráže 533 milimetrů a také rakety s plochou dráhou letu Kalibr a Onyx.

Ve srovnání s projektem 885 se změny týkaly prvků komplexů radioelektronických zbraní a modernizovaného zařízení a také materiálů, které dodávají ruští výrobci.

Ponorky Borej

Sedm atomových ponorek Borej včetně první sériové ponorky projektu Borej-A, bude ve výzbroji vojenského námořnictva RF do konce příštího roku, prohlásil v úterý šéf vojenského rezortu armádní generál Sergej Šojgu.

„V roce 2020 má Ministerstvo obrany vyřešit řadu prioritních úkolů… Přijmout do složení vojenského námořnictva první sériový atomový podvodní křižník projektu Borej-A Kníže Oleg vyzbrojený balistickými raketami Bulava. Bude jich celkem sedm,“ řekl Šojgu na zasedání závěrečného kolegia Ministerstva obrany. Podle jeho slov bude do pozemních vojsk, pobřežních vojsk vojenského námořnictva a vzdušných výsadkových vojsk dodáno 565 moderních obrněných vozidel, 436 vzorků raketových a dělostřeleckých zbraní a dva divizní komplexy Buk-M3. V současné době už jsou postaveny a zařazeny do složení ruského loďstva tři ponorky třídy Borej: Jurij Dolgorukij, Alexandr Něvskij a Vladimir Monomach. Čtvrtá ponorka – Kníže Vladimir je nyní na zkušební plavbě.