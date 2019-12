Rusko vyřeší problém Nord Stream 2 ve spolupráci s Evropou, prohlásil místopředseda ruské vlády

„Jsme si jisti, že vyřešíme a dosáhneme kompromisu ve spolupráci s evropskými zeměmi a s Evropskou unií,“ uvedl Kozak v reakci na otázku na perspektivy projektu Nord Stream 2 v souvislosti se vstupem v platnost sankcí USA proti němu.

„Tlak pravděpodobně poroste, ale kapacity tohoto tlaku jsou omezené s přihlédnutím k postavení klíčových členských států EU, které mají zájem mít potřebnou úroveň energetické bezpečnosti,“ dodal místopředseda ruské vlády, když se odpovídal na otázku, zda tlak Spojených států na projekt Nord Stream 2 bude stále růst.

Poté, co Washington vyzval všechny angažované společnosti, aby pozastavily činnosti spojené se stavbou, švýcarská společnost Allseas už pozastavila práci na pokládce potrubí. Moskva se přesto zavázala dokončit výstavbu a dodala, že americké kroky nezůstanou bez odpovědi.

Prohlášení přichází poté, co USA zavedly sankce proti plynovodu a argumentovaly to tím, že projekt představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost. Berlín však toto rozhodnutí kritizoval. V oficiálním prohlášení německé vlády se píše, že „zamítá podobné extrateritoriální sankce“, které jsou „zaměřeny proti německým a evropským společnostem a představují zasahování do vnitřních záležitostí“.

Americké úřady opakovaně kritizovaly Německo a další Evropské země za nákup ruského plynu a také je nutily, aby koupily zkapalněný zemní plyn z USA, přestože ten byl podstatně dražší.

Sankce proti plynovodu Nord Stream 2

Ministerstvo financí USA dne 21. prosince oznámilo, že sankce proti plynovodům Nord Stream 2 a Turecký proud vstoupily v platnost. Stalo se tak poté, co americký prezident Donald Trump v pátek podepsal obranný rozpočet na rok 2020, který obsahuje i prostředky na „boj proti Rusku“. Ty zahrnují i sankce proti výstavbě ruských plynovodů Nord Stream 2 a Turecký proud.

Spojené státy mimo jiné žádají, aby společnosti, které se účastní jejich výstavby, ji okamžitě zastavily. Společnosti hrozí, že bude odříznuta od amerického trhu a jakékoli transakce v americké jurisdikci jí budou zakázány (jde fakticky o zúčtování v dolarech). Představitelům společnosti bude zakázán vstup do USA.