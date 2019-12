Bývalý ministr financí povyprávěl, jak Putinovo rozhodnutí zachránilo ruskou ekonomiku

Putin působil jako ruský premiér v roce 2008.

„Chci jen říct, že on je jediný, kdo možná navzdory mnoha pozicím podpořil vytvoření Stabilizačního fondu, pak Rezervního fondu, poté Fondu národního blahobytu, které hrály klíčovou roli v době krize v letech 2008 – 2009. V tomto smyslu je to do značné míry jeho zásluhou, i když jsme vymysleli to nebo jsme promysleli tamto, přesto jen díky jeho politické vůli to bylo vytvořeno,“ řekl Kudrin u příležitosti projektu, který je věnovaný 20. výročí Vladimira Putina v čele země. Daný projekt zahrnuje sérii rozhovorů s ruskými a zahraničními politiky, veřejnými činiteli a sportovci, kteří Putina znají už mnoho let.

Podle Kudrina tvorba finančních prostředků „sehrála klíčovou roli při záchraně ekonomiky a sociálních výdajů“. „Naše platy neklesly a v tom období během té krize se dokonce zdvojnásobily důchody. To je velmi důležité,“ dodal.

Stabilizační fond

Do začátku krize se ve Stabilizačním fondu nahromadily významné rezervy a v roce 2008 se vláda rozhodla rozdělit je do Rezervního fondu a Fondu národního blahobytu (FNB). První fond byl vytvořen na pokrytí rozpočtového deficitu a druhý na důchodové zabezpečení občanů. Díky finančním prostředkům Rezervního fondu byly úřady schopny podpořit ekonomiku a plnit všechny rozpočtové závazky. V roce 2018 byl Rezervní fond zcela vyčerpán a přestal existovat.

Nyní úřady posílají všechny další příjmy z vývozu ropy a zemního plynu do FNB, který nyní slouží jako „airbag“. Podle ministerstva financí objem FNB od 1. prosince činil 7,9 trilionu rublů, nebo 124 miliard dolarů. Dne 14. února ruský ministr financí Anton Siluanov uvedl, že Fond národního blahobytu v roce 2019 překročí úroveň 7 % HDP, což umožní využít tyto prostředky pro realizaci projektu společnosti „Novatek“ na těžbu zemního plynu a zkapalněného zemního plynu.